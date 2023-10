BEIJING, 11 octobre 2023 /CNW/ - L'indice mondial de l'industrie de la mode - Rapport sur l'indice de vitalité de la semaine de la mode 2022 a été officiellement dévoilé à Shanghai le 8 octobre.

La Semaine de la mode de Shanghai a été classée parmi les cinq meilleurs événements de mode au monde, après Paris, Milan, New York et Londres, selon le rapport publié par le China Economic Information Service de l'agence de presse Xinhua.

Le rapport souligne qu'il est nécessaire de mettre pleinement en valeur le rôle important que jouent les événements mondiaux de la mode dans l'innovation des scènes de consommation et la stimulation de la vitalité de la consommation afin d'insuffler un nouvel élan à la construction de villes des centres de consommation internationaux.

Du point de vue des sous-indices, le sous-indice « agglomération de facteurs » mesure le « pouvoir dur » des semaines de la mode mondiales, comme le nombre d'activités de mode, l'implication de marques mondialement reconnues, etc. Le résultat montre que les semaines de la mode internationales demeurent le moteur puissant des tendances mondiales de la mode.

Le sous-indice « transmission médiatique » mesure les facteurs, y compris la couverture médiatique en ligne, la recherche sur Internet et la popularité dans les médias sociaux, ainsi que l'équilibre de la distribution de contenu, reflétant l'attention sociale et la reconnaissance des semaines de la mode dans le monde. Après Paris et New York seulement, la Semaine de la mode de Shanghai a remporté une performance remarquable en termes de recherche sur Internet et de popularité dans les médias sociaux.

Le sous-indice « influence de l'industrie » mesure le nombre de concepteurs, la construction de sites et l'éducation à la mode, braquant les projecteurs sur la « puissance douce » de l'industrie de la mode. Par conséquent, les semaines de la mode en Asie accusent encore beaucoup de retard par rapport aux événements de mode de premier ordre à l'échelle mondiale, et il y a encore place à la croissance.

Publié en mars 2018 pour la première fois, le rapport vise à faire entendre la voix de la Chine à l'industrie mondiale de la mode grâce à une analyse quantitative constituée par des modèles d'évaluation de l'agglomération de facteurs, de la transmission médiatique et de l'influence de l'industrie.

