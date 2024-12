BEIJING, 5 décembre 2024 /CNW/ - Le rapport d'analyse annuel sur l'indice de prix du taro a été publié lundi lors du Forum de Boao 2024 des entrepreneurs. Ce forum joue un rôle essentiel dans l'intégration de l'industrie du taro à la finance et à la technologie grâce à la numérisation, stimulant davantage le développement de haute qualité de l'industrie du taro de Hezhou, dans la région autonome Zhuang du Guangxi dans le sud de la Chine.

La photo montre des produits de la marque Hezhou Taro présentés au stand du Forum de Boao 2024. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Hezhou a adopté une approche industrialisée et une mentalité novatrice pour favoriser le développement en grappe de l'industrie traditionnelle du taro, transformant le taro en un nouveau moteur de croissance qui revitalise le marché de la consommation.

« Hezhou est non seulement l'une des plus grandes régions de Chine pour la plantation continue du taro, mais également le siège de grappes importantes de transformation du taro, comme le district de Babu et le district de Pinggui. Entre-temps, nos produits sont exportés dans le monde entier », a déclaré Quan Changwen, directeur du bureau municipal de l'agriculture et des affaires rurales de Hezhou.

Entre-temps, la plantation de taro à Hezhou couvre une superficie de plus de 170 000 mu (environ 11 333 hectares). La ville a soutenu 31 entreprises de transformation du taro avec une capacité de transformation annuelle de plus de 270 000 tonnes. Grâce à des entrepôts à l'étranger et à des plateformes de commerce électronique transfrontalières, les produits de taro du Hezhou sont exportés dans des régions comme l'Asie du Sud-Est, l'Europe et l'Amérique du Nord. En 2023, la ville a exporté 1 670 tonnes de taro d'une valeur de 31,5 millions de yuans (environ 4,32 millions de dollars américains).

L'indice des prix des produits agricoles, qui combine l'économie numérique à l'agriculture et à la foresterie, est devenu un puissant moteur pour de nombreuses régions, leur permettant d'approfondir les réformes économiques axées sur le marché, d'améliorer l'influence de la marque et de promouvoir le développement industriel durable. La publication de l'indice de prix du taro donne un élan important à la mise à niveau de l'écosystème industriel d'Hezhou, à la création de la marque Hezhou Taro et à l'amélioration de son influence sur les prix.

De plus, selon les initiés, la publication de l'indice des prix offrira non seulement des renseignements multidimensionnels sur le marché et des conseils en matière de données pour l'industrie du taro, mais elle renforcera également l'impact de la marque Hezhou Taro à mesure qu'elle élargit sa portée sur le marché.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/343432.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2574707/pic.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road

PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]