BEIJING, 27 octobre 2023 /CNW/ -- D'une ligne d'assistance du maire disponible uniquement dans la capitale à la plateforme de service public intégré « 12345 » d'aujourd'hui couvrant toute la province, la province du Liaoning, dans le nord-est de la Chine, n'a cessé d'améliorer son système de ligne d'assistance gouvernementale au cours des quatre dernières décennies.

En 1983, Shenyang, la capitale de la province du Liaoning, a lancé la ligne téléphonique du maire de manière à écouter directement les demandes concernant les besoins des citoyens locaux. En 2009, le système a ensuite évolué vers une ligne de service public municipal « 96123 » qui combine les fonctions d'appels téléphoniques, d'Internet et de boîte aux lettres.

En 2021, la province du Liaoning a intégré ses multiples lignes d'assistance du gouvernement à la ligne d'assistance unifiée « 12345 » à l'échelle de la province. Grâce à la mise à niveau du système de base, le système « 12345 » a permis d'établir des liens efficaces entre les exploitants, les travailleurs communautaires et les services administratifs, ce qui a permis de répondre rapidement et efficacement aux appels publics.

« La plateforme "12345" nous permet d'offrir un service plus rapide et plus détaillé à nos résidents », a déclaré Xu Chang, un travailleur communautaire du district Heping de Shenyang. On apprend que la Ville s'est appuyée sur la plateforme « 12345 » qui comprend 15 services publics dans les domaines de la gestion urbaine, de l'immobilier, de la santé, etc., appuyés par 7766 travailleurs communautaires professionnels, afin de mieux intégrer les systèmes de services en ligne et hors ligne.

Au cours des dernières années, la province du Liaoning s'est également efforcée d'améliorer l'environnement commercial en renforçant le soutien aux entités commerciales. En ouvrant une extension qui fournit spécifiquement des services aux entreprises, la plateforme « 12345 » a jusqu'à présent rassemblé 70 000 gestionnaires de services professionnels qui ont offert des conseils en matière de politique, des services de rapprochement financier, des services d'affaires juridiques et d'autres services à 1,68 million d'entités commerciales. Un sondage récent montre que 89,8 % des entreprises de la province croient que ces services sont utiles.

De plus, la province du Liaoning a créé un secteur spécial sur la plateforme « 12345 » où les citoyens peuvent soumettre des vidéos ou des photos en tout temps pour décrire leurs questions ou leurs préoccupations, ce qui permet aux services pertinents de répondre rapidement. En septembre de cette année, la province avait réglé 151 000 demandes par cette voie.

Au fil de décennies de développement, le système « 12345 » du Liaoning est devenu une plateforme pratique intégrant de multiples fonctions, dont les services de fonction publique, la consultation et les plaintes, favorisant la création d'un nouveau modèle de gouvernance sociale comportant la co-construction, la co-gouvernance et le partage.

https://en.imsilkroad.com/p/336801.html

SOURCE Xinhua Silk Road

Renseignements: [email protected]