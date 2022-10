BEIJING, 12 octobre 2022 /CNW/ - La ville de Quanzhou, de la province du Fujian, dans l'est de la Chine, accorde beaucoup d'importance à l'innovation scientifique et technologique en tant que moteur de développement dans le but de devenir un centre de fabrication de premier plan doté d'une capacité accrue.

Quanzhou a à cœur le développement de l'économie réelle. La ville a formé neuf grappes industrielles d'une valeur de 100 milliards de yuans, notamment pour les industries des textiles et des vêtements, des chaussures, des aliments, des matériaux de construction, etc.

La photo montre la base intelligente de production et d’entreposage du Fujian Hengan Group. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

En 2021, le PIB de la ville a atteint 1,13 billion de yuans; la valeur de la production industrielle totale ayant bondi de plus de 2 billions de yuans et la valeur ajoutée du secteur industriel se classant parmi les dix plus élevées en Chine. Quanzhou fait également partie du premier groupe à figurer sur la liste des villes de démonstration de l'économie privée et de l'innovation à l'échelle nationale.

Au cours des dix dernières années, le gouvernement municipal de Quanzhou a déployé des efforts pour promouvoir l'innovation dans le domaine de la science et de la technologie et a formulé 19 politiques relatives à la transformation industrielle et à la mise à niveau, ainsi qu'à l'optimisation des chaînes d'approvisionnement. Dans la ville de Jinjiang (Quanzhou), les entreprises sont invitées à intensifier l'innovation en science et en technologie, ainsi que la transformation industrielle, au cours des deux prochaines années grâce à des fonds d'encouragement de 3 milliards de yuans.

Par ailleurs, Quanzhou a également construit une série de plateformes technologiques en collaboration avec les universités, les entreprises et les établissements d'enseignement afin d'aider près de 2 000 entreprises à résoudre des problèmes techniques. Ces plateformes couvrent des secteurs comme l'équipement intelligent, l'information, les textiles et les matériaux de construction.

Grâce à de nombreuses politiques d'innovation en science et technologie, la capacité de production industrielle de la ville a grimpé en flèche. Au cours des 10 dernières années, la production industrielle totale de Quanzhou est passée de 950 milliards de yuans en 2012 à 2,4 billions de yuans en 2021, tandis que le nombre d'entreprises industrielles d'une valeur de 100 millions de yuans est passé de 1 704 en 2012 à 3 091 en 2021.

À l'heure actuelle, l'industrie de la haute technologie devient un nouveau moteur pour le développement de haute qualité de Quanzhou. À la fin de 2021, 1 630 entreprises de haute technologie s'étaient installées dans la ville. Au cours du premier semestre de cette année, la valeur ajoutée de l'industrie de la haute technologie supérieure au volume escompté a augmenté de 13,5 % par rapport à l'année précédente.

Lien vers l'article original : https://en.imsilkroad.com/p/330486.html

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1918149/1.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : bao, +86-18503306162