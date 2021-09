Alors que près des trois quarts de l'année 2021 sont déjà passés, la ville de Quanzhou a célébré avec ses habitants, au pays comme à l'étranger, le Festival de la mi-automne, avec des réalisations captivantes et une expérience touchante.

Fin juillet, « Quanzhou : Emporium of the World in Song-Yuan China » a été accepté comme bien culturel sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO au cours de la 44e session du Comité du patrimoine mondial, qui s'est tenue à Fuzhou, capitale du Fujian.

Croyant que « là où il y a de l'eau de mer, il y a des gens de Quanzhou », la ville a toujours été un modèle de dur labeur pour gagner un avenir meilleur.

En 2020, Quanzhou a vu pour la première fois son produit régional brut dépasser un trillion de yuans, augmentant de 2,9 % par rapport à l'année précédente malgré la pandémie de COVID-19.

Aujourd'hui, la ville travaille dur pour construire une meilleure Quanzhou, avec des plans de développement déjà en place pour la nouvelle ère.

