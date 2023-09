BEIJING, 13 septembre 2023 /CNW/ - Quanzhou, située dans la province du Fujian, dans l'est de la Chine, a pleinement profité de ses avantages uniques en matière de culture urbaine, d'histoire et de force industrielle pour promouvoir les produits guochao sur la scène mondiale.

La photo montre le centre d’exposition des produits China Chic dans la ville de Quanzhou, au sud-est de la Chine. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Guochao, également connu sous le nom de tendances chinoises ou "« China Chic », présente des designs fantaisistes combinés à des éléments de la culture traditionnelle. Avec la popularité de China Chic, un nombre croissant d'entreprises de Quanzhou se sont jointes à la tendance, créant une vague de China Chic dans la ville.

Dans la foulée de cette tendance, Quanzhou a organisé un événement mettant en vedette les marques China Chic en 2022 et la ville a été considérée comme la « capitale des marques China Chic » depuis lors. Quanzhou abrite de nombreuses entreprises de renommée mondiale, notamment Anta Sports, Dali Food, Jomoo et Xtep, qui font partie des 16 entreprises établies à Quanzhou sélectionnées dans la liste des premières marques China Chic.

Lors de la première conférence chinoise d'investissement et de commerce outre-mer « Route maritime de la soie » qui a commencé à Quanzhou en juin, la ville a lancé un centre d'exposition pour ses produits China Chic. S'étendant sur une superficie de 15 000 mètres carrés, le centre présente plus de 1 500 produits de plus de 200 entreprises locales, attirant chaque jour un éventail de gens d'affaires du monde entier.

L'un des visiteurs, Wang Wei, président honoraire permanent de la Chambre de commerce générale de Hong Kong (HKGCC), a déclaré que Quanzhou possède la chaîne de chaussures industrielle la plus complète qu'il ait jamais vue, ce qui est très important pour les industries mondiales.

En outre, les entreprises de Quanzhou explorent également activement le marché mondial en assistant conjointement à des expositions internationales et en installant des centres d'exposition et de vente à l'étranger dans d'autres pays, tels que la Thaïlande, les Philippines et les Émirats arabes unis.

Lien vers l'article original : https://en.imsilkroad.com/p/336071.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2209420/Chic.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road

