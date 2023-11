BEIJING, le 8 nov. 2023 /CNW/ - Quanzhou, une ville de la province du Fujian, dans l'est de la Chine, n'est pas seulement une ville manufacturière axée sur l'innovation, mais aussi une plaque tournante créative qui est témoin des technologies de pointe qui favorisent continuellement le développement de haute qualité de l'économie privée.

La photo montre le laboratoire d’innovation de Qingyuan où des chercheurs travaillent sur la chaîne de production de la solution du développeur. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Sanan Sino-Science Photobiotech Co., Ltd. (SANANBIO) dans le comté d'Anxi, dans la province du Fujian, est une usine où tout le processus de production est totalement sans personnel, les robots effectuant automatiquement le semis, la culture, la récolte et d'autres opérations.

Le rapport de 2022 sur le travail de l'administration municipale de Quanzhou montre qu'au cours des cinq dernières années, plus de la moitié des entreprises de la ville de taille supérieure à la taille désignée ont participé à la transformation numérique. Au total, plus de 100 ateliers numériques et près de 1 000 chaînes de production numérique sont construits, et plus de 10 000 robots industriels sont déployés.

Aujourd'hui, les fabricants traditionnels de Quanzhou dans les textiles, les chaussures et les vêtements, les matériaux de construction et l'ameublement, ainsi que les machines et le matériel ont trouvé de nouveaux points de croissance économique. Des douzaines de capteurs sont installés dans le Bama Tea Garden pour surveiller la pression de l'air, la radiation visible totale et la croissance des arbres à thé en temps réel.

Au cours des dernières années, Quanzhou a accueilli au total 19 instituts de recherche pour former une « équipe professionnelle »" pour l'innovation industrielle, en définissant véritablement la chaîne d'innovation autour de la chaîne industrielle. Ces instituts ont entrepris plus de 700 projets de recherche scientifique, servi plus de 10 000 entreprises, résolu 1 427 problèmes techniques et collaboré à 1 033 projets de recherche et de développement et de transformation.

Les progrès réalisés dans les industries traditionnelles vont de pair avec ce qui est accompli dans les secteurs émergents, alors que Quanzhou accélère la mise en place de nouveaux matériaux, de circuits intégrés, de semiconducteurs et d'intelligence artificielle.

En 2016, le comté de Jinjiang prévoyait construire un parc industriel à circuit intégré d'une superficie de 25 000 mu (environ 1 666,67 hectares). Au cours des sept dernières années, plus de 50 projets de chaînes industrielles, dont Wintech Nano, ont été mis en œuvre, avec un investissement total dépassant 100 milliards de yuans et une valeur de production supérieure à 10 milliards de yuans.

Les entreprises privées contribuent pour plus de 70 % à l'innovation technologique en Chine, mais cette proportion dépasse 90 % à Quanzhou.

