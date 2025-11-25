BEIJING, le 25 nov. 2025 /CNW/ - Le district de Minhang de la municipalité de Shanghai, dans l'est de la Chine, à construit un carrefour du café et des rues culturelles mettant en valeur le style de Minhang et de Shanghai, en rassemblant des cafés dans le district et en combinant la culture du café et la vie quotidienne dans un cadre inspiré de l'espace autour du thème « Minhang aérospatial », etc.

Le district a lancé le « marché du café fin de Minhang » à l'occasion du Shanghai International Coffee Culture Festival 2025 qui s'est tenu en mai de cette année.

Servant de site de lancement pour le projet de « premier café en arrivant à Shanghai », le « marché du café fin de Shanghai » a apporté à la fois l'expérience du projet et fait la promotion de celui-ci sur le site principal du festival au centre North Bund, invitant les visiteurs à profiter de leur « premier café en arrivant à Shanghai », préparé à la main par des champions baristas dans une zone interactive rappelant une « cabine d'avion ».

Entre-temps, le district a poursuivi son « programme de partenaires pour le café fin », en offrant des cartes d'embarquement personnalisées aux bâtisseurs urbain, aux bénévoles, aux représentants communautaires et à d'autres groupes et en les invitant au « marché du café fin de Minhang » pour déguster un café gratuit.

Sur le marché, différents cafés du district de Minhang ont présenté un café dans la forêt, un café de l'ancienne ville et un café dans le jardin, etc., offrant plus de possibilités de consommation de café et de modes de vie entourant le café avec le modèle « café + », par exemple « bière + café », « café spécialisé + service communautaire + patrimoine culturel », « art + café », etc.

Lors de cet événement, le district de Minhang a mis en commun les aspects de la production et de la consommation en mettant en place un studio de diffusion en direct au « marché du café fin de Minhang » et en organisant une séance de partage de graines de café primées, renforçant les échanges entre les acteurs de l'industrie et faisant la promotion de la prospérité du secteur du café.

Le district a également uni ses forces à celles des principales zones commerciales du Hongqiao International Central Business District et a lancé une série d'événements de mai à juillet de cette année, y compris la promotion des activités de promotion culturelle et touristique, un festival de l'amour à l'intention des jeunes, un concours de formation professionnelle sur le café, un concours de photographie, etc., offrant une gamme d'expériences immersives relatives au « café fin de Minhang ».

