BEIJING, 14 septembre 2022 /CNW/ - Un grand nombre d'entreprises de haute technologie ont présenté leurs savoirs et leurs produits numériques au Salon international du commerce des services de Chine 2022 (ou « CIFTIS »), qui vient de se terminer et ouvre la voie au développement novateur du commerce des services fournis par voie numérique.

La zone d'exploration du métavers du CIFTIS a attiré beaucoup de visiteurs. Le public pouvait y vivre - entre autres - une expérience de voyage immersive profonde, essayer une technologie de tir virtuel en réalité étendue (XR), la technologie 3D sans lunettes et découvrir l'espace holographique interactif.

De nombreux exposants de cette zone des plus attrayantes croient que le CIFTIS a jeté les assises permettant au métavers de pénétrer le marché des services aux consommateurs.

Dans la zone d'exposition des télécommunications, de l'informatique et des services d'information - installée au parc Shougang du CIFTIS 2022 -, presque tous les exposants présentaient à leurs kiosques des robots de formes variées exhibant leurs capacités tout en faisant office d'agents de publicité.

De nombreux produits d'usage pratique mettant en vedette l'intelligence artificielle, les mégadonnées, l'infonuagique, la 5G, la chaîne de blocs et d'autres technologies avancées ont également été présentés lors de l'événement.

Comme en témoigne Feng Ming, médecin au Peking Union Medical College Hospital (PUMCH), son institution de santé a présenté le robot portable intelligent de neuronavigation développé conjointement par Tencent AI Lab et l'institut d'automatisation de l'Académie chinoise des sciences.

La plateforme de navigation de ce robot intègre le savoir chirurgical et l'expérience pratique de l'équipe de neurochirurgie du PUMCH. Associée à l'imagerie préopératoire, elle peut aider les médecins à localiser les lésions peropératoires et à réaliser une chirurgie par ponction avec le bras robotique. Elle réduit ainsi la difficulté de l'opération et en améliore la précision.

Le yuan numérique a également fait forte impression lors de l'événement, et de nombreuses entreprises bancaires, d'assurance et de technologie financière ont présenté leurs produits liés à la devise électronique dans la zone d'exposition des services financiers.

Pour sa part, la Bank of China a lancé son portefeuille physique RMB, et selon la présentation qu'en a fait un membre du personnel au kiosque de la banque, cette innovation peut aider les personnes âgées, les enfants et d'autres groupes d'âge qui éprouvent des difficultés avec le paiement par téléphone portable à payer leurs biens de consommation sans avoir à transporter de l'argent.

Les exposants ont déclaré que le CIFTIS a contribué à rapprocher les institutions financières, les gens et le RMB numérique, et grâce aux activités interactives de l'exposition, le public peut mieux cerner les avantages de sécurité, de commodité et d'efficacité du RMB numérique, ce qui facilitera la mise en application d'un « RMB numérique plus ».

