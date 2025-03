BEIJING, 22 mars 2025 /CNW/ - Zheng Peng, président du conseil d'administration et président du Pengfei Group, a partagé ce jeudi les pratiques relatives au « double objectif en matière d'émission de carbone » du Pengfei Group pour l'intégration de l'énergie associée à l'hydrogène dans la stratégie mondiale de transformation et de mise à niveau du secteur de l'énergie lors d'un événement tenu en marge du Global South Financiers Forum 2025 qui s'est tenu à Beijing du 19 au 21 mars, proposant un nouveau concept de développement vert pour les entreprises du secteur de l'énergie dans les pays du Sud à travers le monde.

La photo montre Zheng Peng, président du conseil d’administration et président de Pengfei Group, qui prononce un discours lors du forum parallèle sur la finance inclusive et les approches en matière de développement de l’industrialisation des nouvelles énergies, qui s’est tenu à Beijing le 20 mars 2025. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Pengfei Group, qui est l'une des 500 plus grandes entreprises chinoises établies à Xiaoyi, dans la province du Shanxi, dans le nord de la Chine, sert le double objectif de la Chine en matière d'émissions de carbone, qui consiste à plafonner les émissions de carbone d'ici 2030 et atteindre la carboneutralité d'ici 2060, et s'efforce de devenir une entreprise intelligente de premier plan dans le domaine de l'énergie propre à l'échelle mondiale.

En privilégiant la production, le stockage, le transport, la transformation et l'utilisation de l'énergie associée à l'hydrogène, l'entreprise a construit un parc industriel de l'énergie associée à l'hydrogène à l'échelle de pointe, une chaîne industrielle complète et des itinéraires et équipements de traitement avancés, la réalisation d'un scénario de démonstration de l'énergie associée à l'hydrogène avec des conceptions de chaîne industrielle complète et une application de scénario complet, qui a été présenté par Zheng Peng lors du forum parallèle.

L'entreprise a mis en œuvre de nombreux projets concernant l'énergie associée à l'hydrogène, y compris ceux impliquant la production d'hydrogène au moyen de gaz de cokerie et d'électrolyse de l'eau, quatre îlots énergétiques intégrées de ravitaillement en hydrogène, dont l'un a une capacité quotidienne de ravitaillement en hydrogène de huit tonnes, et 830 véhicules fonctionnant à l'hydrogène, pour un kilométrage total de 35 millions de kilomètres.

En février de cette année, l'entreprise s'est associée à la succursale de China Mobile dans la province du Shanxi pour établir un laboratoire d'intelligence industrielle fondé sur l'IA, le premier du genre dans l'industrie des télécommunications, créant un modèle de gestion de la sécurité dans l'ensemble de la chaîne de l'industrie de l'énergie associée à l'hydrogène.

M. Zheng a mentionné qu'à l'heure actuelle, l'entreprise a obtenu huit brevets et établit cinq normes de groupe industriel dans le domaine de l'énergie associée à l'hydrogène.

Il a également partagé le modèle innovant de « fonds d'orientation gouvernementaux et financement vert » en ce qui concerne les difficultés de financement communes auxquelles font face les pays du Sud à travers le monde dans le domaine de l'énergie nouvelle, notant le fonds d'orientation de l'industrie de l'énergie associée à l'hydrogène, les mesures incitatives et les subventions des gouvernements locaux, et le soutien prioritaire accordé par les institutions financières à l'industrie de l'énergie associée à l'hydrogène et aux véhicules à énergie nouvelle en matière de prêts et de financement ont fourni une solide garantie pour la croissance des activités de l'entreprise dans le domaine de l'énergie associée à l'hydrogène.

Original link: https://en.imsilkroad.com/p/344863.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2647110/image_1.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road

PERSONNE-RESSOURCE : Linlin Yang, [email protected]