Xinhua Silk Road : Ouverture du 13e China Photography Festival (Festival chinois de la photographie) à Henan, au centre de la Chine

Au cours du festival, une série d'expositions photographiques seront présentées, comme celle sur la réduction de la pauvreté et une autre sur le thème de la lutte contre la pandémie de COVID-19 , réunissant 4 000 œuvres réalisées par plus de 1 100 photographes, de quoi en mettre plein la vue à tous les visiteurs.

En 2018, comme l'a indiqué Liu Nanchang, chef du Parti à Sanmenxia, la 12e édition du China Photography Festival a été organisé pour la première fois à Sanmenxia - et avec succès. Il ajoute que depuis 2016, grâce à l'important soutien de la Chinese Photographers Association, Sanmenxia a organisé les trois éditions initiales de la China Sanmenxia Natural Ecology International Photography Exhibition, faisant ainsi de cette exposition sur les merveilles de la nature une véritable marque de commerce.

« Grâce aux efforts conjoints de la China Photographers Association et du gouvernement de Sanmenxia, la culture photographique contemporaine chinoise ne peut faire autrement que de s'enrichir grâce aux échanges et à l'intégration durant le festival », a déclaré Li Ge, président de l'Association.

Au cours des dernières années, Sanmenxia a vigoureusement développé l'industrie de la photographie et accéléré la construction d'un centre culturel consacré à la photographie chinoise, mentionne Liu.

Au cours de la cérémonie d'ouverture, une remise des Prix de la statue d'or pour la photographie chinoise a également eu lieu. Au total, 19 photographes ont été récompensés dans trois catégories de prix, soit ceux de la photographie documentaire, de la photographie artistique et de la photographie commerciale.

Fondé en 1989, le China Photography Festival est le plus ancien festival de photographie en Chine. Il attire l'attention de façon durable et jouit d'une grande influence, jouant un rôle important en matière de création, de promotion des talents et de facilitation des échanges.

Le festival de cette année a été organisé conjointement par la China Federation of Literary and Art Circles (Fédération chinoise des cercles littéraires et artistiques), le service de publicité du Comité provincial du Parti communiste chinois à Henan et la China Photographers Association.

