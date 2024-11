Xinhua Silk Road : Ouverture de l'Exposition mondiale de l'IdO 2024 à Wuxi, dans l'est de la Chine, où sera présenté l'avenir de la connectivité intelligente

BEIJING, le 15 nov. 2024 /CNW/ - L'Exposition mondiale de l'Internet des objets (IdO) 2024 a commencé lundi à Wuxi, dans la province du Jiangsu, dans l'est de la Chine, attirant des chefs de file de l'industrie, des représentants d'entreprises et des experts du monde entier pour des discussions sur les tendances de l'industrie et des démonstrations d'applications novatrices.

La photo montre Wuxi dévoilant un projet pilote national de véhicules intelligents connectés visant la création d’un mode cohésif de connexion des propriétaires de voitures, des véhicules et des villes, lors de l’Exposition mondiale de l’Internet des objets (IdO) 2024 à Wuxi, dans la province du Jiangsu, dans l’est de la Chine. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Lors de la cérémonie d'ouverture de l'exposition, la ville de Wuxi a dévoilé un projet pilote national de véhicules intelligents connectés visant à créer un mode cohésif de connexion entre les propriétaires de voitures, les véhicules et les villes, apportant ainsi l'expertise de Wuxi aux initiatives de véhicules intelligents.

De plus, un nouveau centre d'ingénierie des puces à détection intelligente a été lancé, représentant un investissement de plus d'un milliard de yuans et axé sur les substrats à grande échelle à haute densité ainsi que d'autres technologies de puces avancées pour renforcer le développement des circuits intégrés de la ville.

En outre, l'événement a donné lieu à la publication de plusieurs réalisations importantes en matière de recherche sur l'IdO, dont l'indice de développement de l'innovation en matière d'IdO 2024 de Taihu et le livre blanc 2024 sur les technologies et les applications de détection avancées.

Cet événement de trois jours comprend des expositions, des discussions de groupe et des séances thématiques présentant les derniers développements en matière d'innovations et d'applications de l'IdO. L'exposition de cette année stimulera la croissance de grande qualité de l'IdO de Wuxi tout en favorisant la collaboration technologique mondiale et l'échange de connaissances dans le domaine de l'IdO.

Wuxi est devenue figure de proue de l'industrie de l'IdO en Chine. Les dernières statistiques montrent qu'en 2023, la grappe industrielle de l'IdO à Wuxi a dépassé 450 milliards de yuans, ce qui a permis à la ville de prendre les devants dans la province du Jiangsu.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/343117.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2557532/Xinhua_Silk_Road_IOT.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road

PERSONNE-RESSOURCE : Silvia Su, [email protected]