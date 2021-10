Les élites de l'industrie mondiale de l'IdO se sont réunies à Wuxi pour discuter des technologies de pointe, de l'espace d'application et des tendances futures de l'industrie, et aider Wuxi à améliorer et à optimiser l'écologie de l'industrie de l'IdO afin d'en promouvoir la synergie en Chine, et même l'innovation et le développement dans le monde.

En tant que nouveau type d'infrastructure d'information, l'IdO est devenu un moteur important pour faire progresser la transformation numérique, la mise à niveau intelligente et l'intégration de l'industrie manufacturière.

Wang Zhijun, vice-ministre du ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information, a déclaré dans son discours que la Chine renforcera davantage le moteur de l'innovation, élargira la coopération et donnera davantage de moyens à l'économie réelle, améliorant ainsi les services de subsistance des personnes.

Qualifiée de ville de l'IdO, Wuxi compte actuellement plus de 3 000 entreprises liées à l'IdO, dont la valeur de production dépasse 300 milliards de yuans, et dirige la formulation de plus de la moitié des normes internationales de l'IdO.

La Ville a entrepris 23 grands projets nationaux de démonstration d'applications, avec une couverture des projets d'IdO incluant plus de 830 villes dans 78 pays et régions du monde.

Pendant l'exposition, 20 projets ont été signés de manière concentrée, couvrant des domaines comme l'intelligence artificielle et l'IdO, ce qui stimulera encore plus efficacement la transformation et la mise à niveau de l'industrie de Wuxi et le développement des industries émergentes stratégiques.

Par ailleurs, compilé par le Service d'information économique de la Chine, le rapport annuel 2020-2021 sur le développement de l'industrie de l'Internet des objets en Chine a été publié lors du sommet. Selon le rapport, l'industrie chinoise de l'IdO lancera un nouveau moteur pour le développement numérique et ouvrira une nouvelle ère d'innovation intelligente grâce aux efforts conjoints de la stratégie nationale, de la politique industrielle et des professionnels du secteur.

