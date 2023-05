BEIJING, le 18 mai 2023 /CNW/ - Le Congrès sur les finances de l'Asie du Nord-Est a débuté mercredi à Shenyang, capitale de la province du Liaoning, dans le nord-est de la Chine. Des spécialistes, universitaires et représentants commerciaux d'institutions financières au pays et à l'étranger sont réunis pour discuter des derniers développements dans le secteur financier et des mesures de coopération financière.

Le Congrès sur les finances de l’Asie du Nord-Est a débuté le 17 mai à Shenyang, capitale de la province du Liaoning, dans le nord-est de la Chine. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Le congrès, qui se déroule sous le thème « accélérer la construction d'un centre financier régional et construire le pôle de croissance de la revitalisation et du développement dans le nord-est de la Chine », a publié un « indice pour la zone centrale du centre financier régional dans le nord-est de la Chine » et lancé l'activité de sélection de « financiers du Liaoning et de Shenyang ».

Une série d'activités se dérouleront également lors de l'événement, notamment la promotion des investissements, la publication de nouvelles règles commerciales, le lancement d'un projet de recherche sur le financement vert, etc.

« Shenyang a toujours fait le choix stratégique d'accorder la priorité au développement financier, et devient le centre d'investissement, de financement et d'innovation du nord-est de la Chine et le centre d'affectation des ressources financières du corridor économique Chine-Mongolie-Russie en vue de construire le pôle de croissance pour la revitalisation du nord-est de la Chine », a déclaré Lyu Zhicheng, maire de Shenyang.

« Avec ses riches ressources naturelles et son vaste potentiel de marché, l'Asie du Nord-Est dispose d'un grand espace pour approfondir la coopération financière régionale », a déclaré Jing Ruyue, secrétaire général de la Xinhua News Agency, ajoutant que le congrès permettra de bâtir un nouveau pont favorisant une coopération économique et financière régionale avantageuse pour tous, et de créer une procédure de coopération régulière.

Il est à noter qu'à la fin de 2022, un total de 26 institutions financières se sont inscrites pour établir leurs sièges régionaux, institutions spécialisées et centres de services dans la province du Liaoning, dans le but de fournir des services de grande qualité et d'appuyer fermement la coopération économique et commerciale entre le Liaoning et les pays de l'Asie du Nord-Est.

Le congrès a été organisé conjointement par le gouvernement populaire municipal de Shenyang, le bureau local de la supervision et de la gestion du secteur financier du Liaoning, la division du Liaoning de Xinhua News Agency et le China Economic Information Service (CEIS).

