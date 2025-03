BEIJING, 23 mars 2025 /CNW/ - Le Forum parallèle sur le financement inclusif et les approches du développement de l'industrialisation des énergies nouvelles s'est tenu le 20 mars à Beijing.

La photo montre le site du Forum parallèle sur le financement inclusif et les approches du développement de l’industrialisation des énergies nouvelles. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

En tant qu'événement parallèle au Forum des financiers du Sud global 2025, le Forum, organisé par le Bureau des marques de l'Agence de presse Xinhua, le Service d'information économique de Chine et la succursale de l'Agence de presse Xinhua de la province du Shanxi, a favorisé divers dialogues et échanges sur le thème du financement inclusif et des approches du développement de l'industrialisation des énergies nouvelles, partageant des expériences et établissant un consensus.

Klaus-Dieter Kaempfer, directeur général d'Absa China, a souligné les efforts déployés par Absa pour stimuler la croissance économique sur 12 marchés africains sur 130 ans. Il y a un an, Absa a établi une filiale non bancaire à Beijing en vue d'aider les entreprises et les investisseurs chinois à explorer les marchés africains.

La Chine est devenue le plus grand producteur mondial de véhicules électriques. Il convient de noter que l'Indonésie intensifie également ses efforts dans ce domaine, a souligné Mohammad Faisal, directeur exécutif du Center of Reform on Economics (CORE Indonesia). CORE Indonesia mène des recherches dans ce domaine en tant que groupe de réflexion économique, mais étant donné les défis importants auxquels font face les pays en développement dans la promotion de l'énergie et de l'industrialisation vertes, ce Forum constitue une plateforme précieuse pour l'apprentissage mutuel et le partage d'expériences.

Selon Xiong Yizhi, maire de la ville de Lyuliang, Lyuliang tire parti de ses atouts industriels afin de favoriser de nouvelles forces productives de qualité dans le secteur de l'énergie, dans le cadre d'un développement vert et durable. En introduisant des politiques favorables et des produits financiers innovants, Lyuliang a accéléré le développement de son industrie des énergies nouvelles, dont la capacité d'installation représente désormais plus de 30 % du total.

Zheng Peng, président du groupe Pengfei, a prononcé un discours liminaire sur les efforts de l'entreprise en matière de développement vert. Figurant parmi les 500 plus grandes entreprises chinoises, elle suit le double objectif de la Chine en matière de carbone et le plan de développement de l'énergie hydrogène de la province du Shanxi.

Au cours de l'événement, le Service d'information économique de la Chine a dévoilé le rapport sur l'indice de développement de haute qualité de l'énergie hydrogène en Chine (Xiaoyi, Lyuliang). L'indice, qui suit le développement de l'énergie hydrogène de haute qualité aux niveaux national et local, a affiché une croissance constante entre 2021 et 2023.

En outre, une table ronde du forum a réuni des financiers et des représentants des gouvernements pour explorer le rôle et le mécanisme du financement inclusif dans l'avancement de l'industrialisation des énergies nouvelles.

