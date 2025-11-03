BEIJING, le 3 nov. 2025 /CNW/ - Dans le contexte de la vague de l'économie numérique, les technologies numériques de nouvelle génération comme l'informatique en nuage, les mégadonnées, l'Internet des objets et l'intelligence artificielle se développent rapidement et s'intègrent profondément à l'ensemble de la chaîne de l'industrie des spiritueux, insufflant une nouvelle vitalité au développement de ce secteur traditionnel.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/348121.html

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2810040/video.mp4

SOURCE Xinhua Silk Road

PERSONNE-RESSOURCE : Linlin Yang, [email protected]