Xinhua Silk Road : Libérer le potentiel numérique pour libérer une nouvelle vitalité de l'industrie des spiritueux English
Nouvelles fournies parXinhua Silk Road
03 nov, 2025, 08:02 ET
03 nov, 2025, 08:02 ET
BEIJING, le 3 nov. 2025 /CNW/ - Dans le contexte de la vague de l'économie numérique, les technologies numériques de nouvelle génération comme l'informatique en nuage, les mégadonnées, l'Internet des objets et l'intelligence artificielle se développent rapidement et s'intègrent profondément à l'ensemble de la chaîne de l'industrie des spiritueux, insufflant une nouvelle vitalité au développement de ce secteur traditionnel.
Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/348121.html
Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2810040/video.mp4
SOURCE Xinhua Silk Road
PERSONNE-RESSOURCE : Linlin Yang, [email protected]
Autres communiqués de la compagnie
Partager cet article