PEKIN, le 15 déc. 2025 /CNW/ - En intensifiant la construction d'un haut lieu mondial de fusion et d'acquisition, Shanghai, le centre d'affaires de la Chine orientale, a récemment été le témoin d'un grand rassemblement d'acteurs du secteur de la fusion et de l'acquisition.

La Conférence sur le financement des fusions et acquisitions 2025, qui a eu lieu au premier anniversaire de la publication du plan d'action sur 3 ans de Shanghai pour soutenir les entreprises cotées en bourse, a permis de mettre en lumière les améliorations de la qualité et de la quantité des fusions et acquisitions locales.

Comme l'a montré l'indice composé des fusions et acquisitions en Chine (2025) présenté lors de la conférence, Shanghai et d'autres régions du delta du Yangtze ont contribué à environ 45 % des opérations de fusions et acquisitions en Chine entre octobre 2024 et septembre 2025.

En valeur, ces opérations de fusion et d'acquisition représentaient environ 60 % de l'agrégat national comparable, faisant du delta où se trouvent Shanghai et les provinces de Jiangsu, Zhejiang et Anhui l'un des principaux moteurs de croissance du marché des fusions et acquisitions.

Dans ces circonstances, une alliance de fusions et acquisitions a été lancée pendant la conférence par Shanghai Pudong Development Bank (SPD Bank), China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. et Guotai Haitong Securities, afin d'augmenter les chance sur le marché des fusions et acquisitions.

Au cours de l'événement, l'alliance a annoncé un plan d'action, s'engageant à faciliter des opérations de fusion et d'acquisition d'une valeur de plus de 1 200 milliards de yuans à l'échelle nationale et de plus de 400 milliards de yuans à Shanghai entre 2025 et 2027, avec un nombre de clients dépassant les 1 200.

La banque SPD, également coorganisatrice de la conférence, est l'une des pionnières du financement des fusions et acquisitions en Chine. Depuis le début de l'année, ses prêts pour les fusions et acquisitions ont dépassé les 100 milliards de yuans et, avec un encours de plus de 240 milliards de yuans, le prêteur chinois s'efforce d'être le premier choix des entreprises à la recherche d'un financement pour les fusions et acquisitions.

Organisée par le bureau de l'agence de presse Xinhua à Shanghai et le siège du service d'information économique de la Chine à Shanghai, la conférence avait pour but de dynamiser le marché du financement des fusions et acquisitions, afin de renforcer la position du centre financier international de Shanghai.

En regroupant les données des marchés des capitaux et des bourses, l'indice composé des fusions et acquisitions en Chine susmentionné, qui présente les dernières évolutions du secteur en termes d'activité, de taille, de rendement, d'environnement et d'efficacité, cherche à créer un nouveau baromètre du marché des fusions et acquisitions en Chine.

