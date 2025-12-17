BEIJING, 17 décembre 2025 /CNW/ -- Un festival de la culture populaire sur le thème du vin a débuté le 4 décembre dans la ville de Mengshan, dans la province de Jiangxi, dans l'est de la Chine, offrant aux visiteurs une expérience immersive de la culture, du vin et de la cuisine locaux.

La photo montre des visiteurs dégustant du vin local lors du festival culturel annuel organisé dans la ville de Mengshan, dans la province de Jiangxi, dans l'est de la Chine. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Sur place, les visiteurs étaient invités à participer à de nombreuses activités interactives expérientielles, dont un jeu de lancer d'anneaux, la confection de Maci, un gâteau à base de riz gluant, l'écriture de calligraphie, un jeu consistant à briser des coupes de vin, un jeu de Touhou, un jeu dans lequel le gagnant est décidé par le nombre de flèches lancées dans un pot éloigné, et une compétition de vin.

L'événement, déjà célébré à six occasions, a attiré un grand nombre de visiteurs qui ont pu profiter des activités culturelles et déguster des vins et des mets raffinés locaux.

