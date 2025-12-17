BEIJING, 17 décembre 2025 /CNW/ -- Autrefois saluée par Marco Polo comme un « grand port de l'Est » grouillant de commerçants et de marchandises, Quanzhou, une ville du patrimoine mondial dans la province du Fujian, au sud-est de la Chine, continue aujourd'hui de captiver les visiteurs par son patrimoine vivant, sa vie de rue dynamique et son ouverture durable.

La photo montre un touriste étranger photographiant une brochure touristique au centre de services touristiques de Quanzhou. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

En 2024, Quanzhou a reçu plus de 100 millions de visites touristiques, en hausse de 16,8 pour cent par rapport à l'année précédente. Les voyageurs viennent non seulement pour retracer l'histoire, mais aussi pour découvrir une ville où la vie quotidienne et l'héritage culturel restent étroitement liés.

De la gelée de tusun faite à partir de vers marins côtiers aux rouleaux de printemps festifs connus sous le nom de runbing, la cuisine de Quanzhou reflète à la fois des traditions maritimes et des coutumes folkloriques.

Le 31 octobre, la ville a été désignée « ville créative de la gastronomie » par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).

Couvrant un peu plus de six kilomètres carrés, l'ancienne ville de Quanzhou demeure le foyer de générations d'habitants. Les autorités locales ont adopté une approche de « micro-rénovation », préservant les quartiers d'origine tout en améliorant les conditions de vie et l'accès des visiteurs.

Le patrimoine culturel immatériel est un autre point fort. Quanzhou est considérée comme un berceau des opéras chinois traditionnels tels que l'opéra de Liyuan, l'opéra de Gaojia et le théâtre de marionnettes à fils. Les spectacles au Théâtre de marionnettes de Quanzhou sont souvent complets en quelques minutes, attirant des spectateurs de tout le pays. De nombreux jeunes artistes ont rejoint les troupes, assurant ainsi la vitalité de ces formes d'art.

Dans le village de Xunpu, la coutume autrefois locale de porter des coiffures florales élaborées est devenue virale à l'échelle nationale, tandis que les maisons en coquilles d'huîtres témoignent d'un commerce extérieur vieux de plusieurs siècles.

Aujourd'hui, Quanzhou compte des milliers de commerçants étrangers spécialisés dans les secteurs du textile, du commerce et du commerce en ligne. Grâce à l'amélioration des services multilingues et à la facilitation des visas, la ville accueille un nombre croissant de visiteurs internationaux, reprenant ainsi son rôle de port mondial d'échange culturel.

