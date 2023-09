BEIJING, 19 septembre 2023 /CNW/ - En campant dans le nord-est de la Chine, à Harbin City, une bouchée de saucisse rouge Harbin rappellera toujours aux campeurs comment le goût subtil local submerge leurs papilles gustatives grâce à des saveurs constamment améliorées et des services novateurs.

Bénéficiant d'une histoire de plus d'un siècle, la saucisse rouge Harbin est une saucisse de porc séchée et fumée typique originaire des ateliers de saucisses affiliés aux chambres de Churin fondées dans le district de Xiangfang de Harbin il y a longtemps.

La photo prise le 15 juillet montre des saucisses rouges rôties à Harbin, capitale de la province du Heilongjiang dans le nord-est de la Chine. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Avec leur goût fumé comme attribut principal, une couleur rouge foncé et une texture rugueuse, les saucisses rouges Harbin authentiques sont produites grâce à des techniques concentrées principalement dans le processus de fumaison à l'aide de fours, a déclaré Liu Hui, le directeur de la marque, Harbin Churin leaderfoods Co., Ltd., un producteur de la saucisse rouge Harbin.

Comme M. Liu l'indique, la fumaison au bois franc permet le transfert de l'huile du bois franc aux saucisses rouges et la fumée rend leur couleur plus claire et rehausse leur arôme. Mais les changements de saison, d'humidité et la température du poêle nécessitent tous des arrangements différents du bois par les cuisiniers qui peuvent généralement maîtriser la technique au bout de 10 ans ou plus.

Après que la technique de production de saucisses rouges Harbin a été évaluée comme patrimoine culturel immatériel dans la province du Heilongjiang en 2007, les producteurs locaux se sont généralement tournés vers la transformation numérique et ont amélioré considérablement l'efficacité de la production en formant progressivement un ensemble de procédures de production combinant numérisation et savoir-faire.

Actuellement, Harbin Churin leaderfoods Co., Ltd. peut produire 100 tonnes de saucisses rouges par jour et près de 5 000 tonnes par an. De la production à la vente, la société a réalisé une gestion numérique et un contrôle précis des procédures connexes et a développé des saveurs plus adaptées à la demande des consommateurs en tirant parti des mégadonnées.

Par exemple, la nouvelle série « zéro amidon » de saucisses sur os croustillantes au poivre noir et de saucisses d'écrevisses épicées connaît de bonnes ventes tout particulièrement, a affirmé M. Liu.

Pour mieux satisfaire ses clients, Harbin Dazhong Roulian Food Co., Ltd. (Haroulian), une entreprise de transformation de viande locale réputée, a continué d'innover et a développé des produits de saucisse rouge sans gras, à faible teneur en ail et au goût renouvelé, a déclaré le directeur général adjoint de la société Liu Ke.

Dans ses magasins spécialisés, des poêles de fumaison sont installés et exploités pour produire des saucisses rouges pour les voyageurs, ce qui ravit les clients à l'échelle nationale. La société compte maintenant plus de 400 magasins spécialisés en Chine, a ajouté Liu Ke.

