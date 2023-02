BEIJING, le 23 févr. 2023 /CNW/ - Selon un récent rapport de Pu'er Daily, la valeur d'exportation des grains de café vert produits dans la ville de Pu'er, de la province du Yunnan, dans le sud-ouest de la Chine, a atteint 462 millions de yuans en 2022, en hausse de 296,4 % d'une année à l'autre.

Les destinations des exportations comprenaient l'Europe, l'ANASE, les États-Unis, le Moyen-Orient et d'autres régions.

La photo montre un cultivateur de café qui sème des fruits du caféier dans la ville de Pu’er, de la province du Yunnan, dans le sud-ouest de la Chine. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road) La photo montre un employé travaillant sur la chaîne de production de grains de café rôtis dans une entreprise de café de la ville de Pu’er, dans la province du Yunnan, dans le sud-ouest de la Chine. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Situé à 24 degrés de latitude nord et avec la plupart des zones à une altitude de 1 000 à 2 000 mètres, Pu'er a un climat subtropical chaud et humide. Un sol riche, un ensoleillement suffisant, des pluies abondantes et un bon environnement écologique sont tous des éléments qui forment les conditions optimales pour la culture des grains de café, faisant de cette ville la capitale du café en Chine.

Les grains de café de Pu'er produisent un café bien équilibré et doux avec un corps soyeux et un arôme fruité qui est recherché par les consommateurs mondiaux, comme en témoigne l'augmentation des exportations.

La superficie de la plantation de café de Pu'er était de 679 000 mu (environ 45 267 hectares) en 2022, avec une production de 55 700 tonnes, la production la plus élevée en Chine.

Ces dernières années, la ville de Pu'er a intensifié ses efforts pour stimuler la plantation de café, la recherche et le développement, la transformation, les ventes et l'entreposage. Elle a lancé un programme pilote d'assurance en 2019 pour l'établissement des prix du café vert dans la ville, afin de réduire le fardeau des producteurs, des exploitants et des cultivateurs de café et de promouvoir le développement durable et sain de l'industrie.

Les efforts sont récompensés. De nombreux types de produits de café de Pu'er, comme le café soluble, les grains de café rôtis, les sacs à café suspendu et les capsules de café, ont gagné en popularité dans les meilleurs vendeurs sur Internet.

Des marques de café de renommée mondiale, comme Nestlé et Starbucks, ont lancé un certain nombre de produits à base de grains de café de Pu'er.

Pu'er fait aussi de la promotion du tourisme lié au café dans la région. Pendant la saison des récoltes, qui s'étend de novembre à mars de l'année suivante, des amateurs de café et des entrepreneurs d'ici et d'ailleurs viennent en ville pour suivre des formations et participer à des échanges sur le développement de l'industrie du café.

Voir le lien original : https://en.imsilkroad.com/p/332895.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2008343/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2008344/2.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : GaoJingyan 13552905167