La Déclaration s'engage à assurer l'élaboration, l'adoption et la mise en œuvre d'un cadre mondial pour la biodiversité post-2020 efficace afin d'inverser la diminution actuelle de la biodiversité et de veiller à ce que la biodiversité soit sur la voie de la régénération d'ici 2030 au plus tard, de sorte à réaliser pleinement la vision de 2050 de vivre en harmonie avec la nature.