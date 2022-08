BEIJING, 17 août 2022 /CNW/ - Grâce à l'industrie florissante des pêches, les exploitants agricoles locaux du comté de Mengyin de la province du Shandong, dans l'est de la Chine, profitent à la fois de l'arôme sucré des pêches et de bons revenus pendant la saison estivale.

Tirant avantage des conditions géographiques favorables, les cultivateurs de Mengyin se consacrent à l'industrie des pêches depuis les années 1980. Quarante ans plus tard, Mengyin est devenu le plus grand comté pour ce qui est de la superficie de plantation de pêches et de sa production.

Deux agriculteurs récoltent des pêches dans le comté de Mengyin, dans la province du Shandong. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

L'industrie des pêches de Mengyin a suivi une voie de développement de grande qualité. Les cultivateurs ont développé 500 000 mu (environ 33 333 hectares) d'installations de pêches de qualité supérieure en mettant en place des plateformes de recherche scientifique liées aux pêches, en formant des agriculteurs professionnels et en appliquant des approches scientifiques.

Pour répondre aux demandes dynamiques du marché, Mengyin a constamment ajusté et optimisé sa structure de plantation de pêches. De deux à quatre nouvelles variétés font l'objet d'une promotion dans l'ensemble du comté chaque année. Du début du printemps au début de l'hiver, 200 variétés de pêches de Mengyin sont mises en vente sur le marché.

Grâce au partenariat avec la plateforme de commerce électronique Taobao, les pêches de qualité Mengyin sont devenues virales en Chine et sur les marchés étrangers, comme à Singapour, au Bangladesh, en Indonésie, en Malaisie, en Inde, en Russie et au Japon, ce qui représente plus de 80 000 transactions de commerce électronique chaque jour.

La popularité croissante des pêches à chair blanche a entraîné le développement rapide du transport, de la logistique, de l'entreposage, de la transformation poussée et du tourisme rural dans le comté, où plus de 100 000 personnes de la région ont cherché fortune.

Outre les efforts visant à stimuler l'industrie des pêches, le comté fait également la promotion du tourisme rural. Chaque année, plus de 2 millions de touristes visitent le comté des pêches. Cette activité génère une valeur industrielle de plus d'un milliard de yuans (environ 147,23 millions de dollars américains).

