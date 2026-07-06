Xinhua Silk Road : les championnats nationaux de cyclisme sur route 2026 se terminent à Shenyang, au Liaoning

Xinhua Silk Road : les championnats nationaux de cyclisme sur route 2026 se terminent à Shenyang, au LiaoningEnglish
Nouvelles fournies parXinhua Silk Road
06 juil, 2026, 08:30 ET
PÉKIN, 6 juillet 2026 /CNW/ - Les championnats nationaux de cyclisme sur route et les championnats nationaux juniors de cyclisme sur route 2026 se sont terminés dans le comté de Kangping, à Shenyang, capitale du Liaoning, dans le nord-est de la Chine.
L'élite du cyclisme du pays s'est donné rendez-vous à Kangping pour une course au tracé pittoresque mettant en valeur les lacs, les marais et la culture locale, dans une épreuve passionnante combinant vitesse et endurance.
Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/351201.html
Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/3004180/b7d44b1df6444a04acf4b61825a7a174_spd.mp4
SOURCE Xinhua Silk Road
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