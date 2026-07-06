Xinhua Silk Road : les championnats nationaux de cyclisme sur route 2026 se terminent à Shenyang, au Liaoning

PÉKIN, 6 juillet 2026 /CNW/ - Les championnats nationaux de cyclisme sur route et les championnats nationaux juniors de cyclisme sur route 2026 se sont terminés dans le comté de Kangping, à Shenyang, capitale du Liaoning, dans le nord-est de la Chine.

L'élite du cyclisme du pays s'est donné rendez-vous à Kangping pour une course au tracé pittoresque mettant en valeur les lacs, les marais et la culture locale, dans une épreuve passionnante combinant vitesse et endurance.

Les championnats nationaux de cyclisme sur route 2026 se terminent à Shenyang, dans la province du Liaoning Speed Speed

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SOURCE Xinhua Silk Road

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