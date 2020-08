Par rapport aux capsules de gélatine qui proviennent de l'hydrolyse du collagène de bovins, de poissons ou de porcs, les capsules végétales sont à même de mieux satisfaire les demandes des végétaliens et des personnes de certains groupes religieux ou ethniques auxquelles il est interdit d'utiliser des produits d'origine animale.

Ces capsules d'origine végétale ne contiennent pas d'additifs chimiques et génèrent peu de pollution pendant le processus de production. Par ailleurs, l'inertie des ingrédients d'origine végétale permet aux capsules végétales de convenir à toute une gamme de matières de remplissage telles que l'huile de poisson, les extraits de plantes et d'autres nutriments qui s'oxydent facilement, de sorte que les nutriments peuvent être mieux conservés.

Les personnes qui souhaitent vivre plus sainement ont tendance à choisir des produits plus naturels, plus sains et plus sûrs. Dans le secteur des compléments alimentaires, de nombreux fabricants et propriétaires de marques, dont Healthy Care, BioBalance, doTERRA, Walgreens, Sam's Club, Colfarm, Benemax, Healtheries et Sports Research, ont par conséquent commencé à rechercher des alternatives d'origine végétale aux capsules de gélatine afin de répondre aux besoins changeants des consommateurs.

Qui plus est, la pandémie de COVID-19 a poussé les consommateurs à réévaluer leur santé, leurs habitudes de vie et la propension à consommer qui en découle.

« Nous continuons de constater le changement qui s'opère dans la mentalité des consommateurs à l'heure de choisir des produits naturels et traditionnels », a déclaré Kathryn Peters, vice-présidente directrice de SPINS, une entreprise de technologie de données axée sur le bien-être.

Alors que le public manifeste un véritable intérêt pour la santé et le bien-être, les produits naturels ne cesseront de surpasser les autres produits, car les consommateurs vont continuer à investir dans des produits meilleurs pour la santé en termes d'alimentation, d'utilisation corporelle et d'entretien de leur maison, a ajouté Kathryn.

D'énormes différences seront constatées entre les entreprises et les propriétaires de marques qui utilisent des capsules végétales dans les compléments alimentaires et celles et ceux qui utilisent des capsules traditionnelles, a déclaré un responsable de VegeGel, l'un des principaux producteurs mondiaux de capsules à base de fécule et de plantes.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1228106/Vegetarian_capsule.jpg



SOURCE Xinhua Silk Road

