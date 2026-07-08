Xinhua Silk Road : les campagnes de Wuliangye, le fabricant chinois de baijiu à l'occasion de la Coupe du monde, stimulent les ventes hors saison

PÉKIN, 8 juillet 2026 /CNW/ -- Wuliangye, l'un des principaux producteurs chinois de baijiu, a profité de la Coupe du Monde de la FIFA pour lancer une série de campagnes marketing thématiques qui ont suscité un vif intérêt du marché, générant ainsi des ventes soutenues pendant ce qui est traditionnellement la basse saison pour le secteur.

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La campagne de marketing de la Coupe du Monde comprend plusieurs initiatives interactives, notamment un jeu de pronostics sur le tournoi doté d'une cagnotte totale de 10 millions de yuans, des coffrets surprise contenant les huit pays vainqueurs, ainsi que des ventes aux enchères de spiritueux commercialisés en collaboration avec la Coupe du monde.

Ces initiatives illustrent une transformation en profondeur de la stratégie marketing de Wuliangye dans le domaine du sport, qui passe d'un modèle traditionnel de parrainage d'événements et d'actions promotionnelles à court terme à une approche systématique intégrant la co-création de produits et l'intégration culturelle.

En associant son savoir-faire millénaire en matière de distillation aux plus grands événements sportifs mondiaux, Wuliangye explore de nouvelles méthodes de marketing intersectoriel associant les spiritueux haut de gamme et le sport.

Cette campagne a encouragé l'innovation en matière de produits et élargi les scénarios de consommation, tout en tirant parti de l'engouement croissant du public pour le sport. Cela a également permis de redynamiser la marque chinoise de baijiu et de renforcer son attrait au niveau mondial.

Selon les informations communiquées par Wuliangye, la gamme de produits en co-marquage, articulée autour de la 8e génération de la « Wuliangye World Cup Edition », a généré un chiffre d'affaires cumulé de 1,6 milliard de yuans. La campagne marketing lancée à l'occasion de la Coupe du monde a attiré quatre millions de nouveaux consommateurs vers cette marque d'alcool, les moins de 35 ans représentant 40 % de ce total.

« D'habitude, les ventes de baijiu entrent dans leur période creuse après le mois de mai, mais cette année, elles ont continué à progresser », a déclaré un distributeur de spiritueux de Chengdu.

Pendant la Coupe du monde, Wuliangye a lancé une gamme de produits officiels en co-marquage liés à la Coupe du monde, mettant ainsi en place une offre à plusieurs niveaux destinée aussi bien aux collectionneurs haut de gamme qu'au grand public.

Selon des experts du secteur, la collaboration entre Wuliangye et la Coupe du monde a non seulement stimulé les ventes au détail et contribué à alléger la pression sur les stocks des distributeurs, mais elle a également permis de redéfinir l'image de marque de l'entreprise, en s'éloignant des banquets d'affaires pour se tourner vers des produits destinés à un public plus jeune et plus international, dans des contextes de consommation diversifiés et un cycle d'ajustement du secteur.

Pour l'avenir, Wuliangye a signalé son intention de continuer à s'adapter à l'évolution de la demande des consommateurs en favorisant une innovation coordonnée tant au niveau des produits que de la culture de marque. À travers un récit de marque qui trouve un écho auprès des consommateurs d'aujourd'hui, l'entreprise entend mettre en avant le savoir-faire artisanal et l'assurance culturelle du baijiu chinois sur les marchés internationaux.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/351245.html

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SOURCE Xinhua Silk Road

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