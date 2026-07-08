Xinhua Silk Road : Le festival international de la bière ouvre ses portes dans l'ambiance glaciale et enneigée de Harbin, dans le nord-est de la Chine

PÉKIN, 8 juillet 2026 /CNW/ - Lorsque le 24e Festival international de la bière de Harbin a récemment ouvert ses portes au Harbin Ice-Snow World, la « ville de glace » du nord-est de la Chine a invité les visiteurs à participer à un véritable festival pour les papilles, mais a également proposé de merveilleuses expériences festives, a rapporté le Harbin Daily.

Pour cette ville, capitale de la province du Heilongjiang, cet événement, qui se tient depuis 24 années consécutives, constitue un élément central de sa campagne de tourisme culturel intitulée « Un été enchanteur à Harbin ».

La photo montre une scène du 24e Festival international de la bière de Harbin. (Crédit photo : Liu Yang) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Offrant une vitrine pour les paysages urbains, la stimulation de la consommation estivale et l'approfondissement des échanges culturels entre les Chinois et leurs amis étrangers, le festival de cette année propose huit zones thématiques destinées à accueillir des visiteurs de tous âges.

Plus précisément, ces huit zones comprennent notamment des espaces dédiés à la restauration et aux boissons, aux spectacles, aux produits culturels créatifs, aux visites nocturnes à la chinoise, aux activités sur la glace et dans la neige, au camping, aux concours et aux divertissements.

Par rapport aux éditions précédentes, le Festival international de la bière de Harbin de cette année, qui se tiendra jusqu'à la fin du mois d'août, propose des lieux plus variés et un programme plus intéressant.

Par exemple, cinq stands de bière, 11 brasseries en plein air et divers points de vente de bière sont mis en place cette année, afin d'offrir aux habitants et aux visiteurs une expérience branchée autour de la culture de la bière.

De plus, les traditionnelles fêtes des lanternes chinoises, des marchés proposant des produits culturels locaux originaux, des défilés de chars fleuris, des activités interactives, des terrains de camping et de sport et un espace de loisirs dédié aux animaux de compagnie attendent les visiteurs pour leur faire découvrir le bonheur estival de Harbin.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/351246.html

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SOURCE Xinhua Silk Road

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