BEIJING, le 20 nov. 2025 /CNW/ - Lors d'une conférence organisée dimanche à Pékin par des groupes de réflexion, dix cas chinois typiques de gouvernance des mégavilles ont été présentés afin de promouvoir le partage et l'application d'expériences, de modes et de pratiques innovants et excellents en matière de gouvernance des mégavilles.

Les cas ont été sélectionnés conjointement par trois groupes de réflexion, dont le PKU Institute of Urban Governance, l'Institute for Digital Government and Governance de l'université Tsinghua et le Xinhua Research Center for Digital Government.

La photo montre une scène de la présentation des 10 cas chinois en matière de gouvernance des mégavilles. (Xinhua/Wang Xiao) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

À Beijing, la plateforme de services publics intelligents « Jingban » couvre désormais l'ensemble des 16 districts administratifs de la ville et permet de répondre immédiatement aux demandes de services, de gérer la gouvernance communautaire, d'assurer des services publics pratiques et de proposer d'autres services administratifs essentiels.

Soutenue par les technologies JD Cloud, cette plateforme intelligente de type « majordome » a intégré plus de 600 applications dans le but de stimuler davantage le développement urbain de haute qualité grâce à la gouvernance numérique.

À Chongqing, le régime de gouvernance intelligent « 1361 », qui comprend un centre opérationnel et de gouvernance numérique urbain pour différents niveaux de services gouvernementaux locaux, a aidé cette ville montagneuse du sud-ouest de la Chine à améliorer l'efficacité globale de son fonctionnement urbain.

À Guangzhou, le moteur économique du sud de la Chine a tiré parti de la réforme des données axée sur le marché pour développer des plateformes innovantes intégrant les technologies numériques et les services à l'économie réelle.

S'appuyant sur son application mobile de services publics « Suihaoban », la ville a mis en place une matrice de services comprenant « un réseau en ligne, un guichet hors ligne et une ligne d'assistance téléphonique » afin de créer de nouveaux moteurs numériques pour une gouvernance urbaine intelligente et résiliente.

Dans la métropole de Shanghai, dans l'est de la Chine, le « stationnement via code QR » a été mis en place pour renforcer la gouvernance intelligente, permettant aux habitants d'accéder à des services de stationnement pratiques et rapides grâce au « code Suishen » ou code de déplacement dans la ville de Shanghai.

Shen Tiyan, doyen exécutif du PKU Institute of Urban Governance, a déclaré que les villes susmentionnées se distinguent par leur gouvernance urbaine basée sur les technologies numériques, l'amélioration des conditions de vie des habitants grâce aux moyens numériques et la gouvernance collaborative multidimensionnelle.

Tout cela témoigne d'une philosophie de gouvernance centrée sur les personnes et illustre bien les progrès axés sur l'innovation dans le cadre de la modernisation des systèmes et des capacités de gouvernance urbaine, a ajouté M. Shen.

