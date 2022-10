BEIJING, 21 octobre 2022 /CNW/ - Shaanxi Blower (Group) Co., Ltd. (ShaanGu Group), de la Chine, a récemment annoncé que son second groupe turbo-alternateur du projet de cogénération en Indonésie avait été raccordé au réseau électrique.

Pour l'instant, les deux premiers groupes électrogènes du projet de cogénération de ShaanGu en Indonésie sont officiellement en exploitation.

La photo montre le chantier du projet de cogénération de ShaanGu Group, en Indonésie. [Photo/ShaanGu Group] (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Dans la perspective d'un développement écologique et à faibles émissions de carbone dans différents secteurs, ShaanGu Group a établi un réseau de services axé sur la solution de système d'énergie distribuée et s'étend à sept autres services à valeur ajoutée, y compris les domaines de l'équipement, de l'ingénierie-approvisionnement-construction, des services, de l'exploitation, de la chaîne d'approvisionnement, de l'intelligibilité et de finances.

La technologie « Energy Interconnection Symbiosis System » développée par ShaanGu et la solution de système écologique intelligent de ShaanGu, utilisant le mode d'affaires « 1+7 » et la méthode d'analyse de l'indice d'efficacité énergétique « 5+3+c », contribuent au développement global écologique, à faibles émissions de carbone et de grande qualité d'entreprises mondiales dans de nombreux domaines. Au total, la capacité installée totale de sa solution de système d'énergie distribuée s'est élevée à 23,9 GW, ce qui équivaut à une capacité de réduction des émissions de 155 millions de tonnes.

ShaanGu Group a également fait la promotion de sa solution de système écologique intelligent d'énergie distribuée et de ses technologies et produits de pointe respectueux de l'environnement au sein de la Belt and Road Initiative .

À ce jour, l'entreprise a fourni environ 12 000 unités de produits écoénergétiques à des utilisateurs du monde entier. Grâce à ses efforts en matière de coopération internationale et de mondialisation du marché, de la recherche, de la chaîne d'approvisionnement et des finances, ses projets respectueux de l'environnement et ses solutions intégrées ont touché plus de 100 pays et régions du monde.

