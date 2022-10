HEFEI, Chine, 10 octobre 2022 /CNW/ - Une démonstration sur le terrain et une séance technique sur un type de riz à faible consommation d'eau et résistant à la sécheresse ont eu lieu mercredi à Hefei, dans la province d'Anhui, dans l'est de la Chine. L'événement, tenu à la fois en ligne et hors ligne, servait à échanger des points de vue sur le sujet.

La photo, prise le 28 septembre 2022, montre la démonstration sur le terrain et la séance technique sur le riz à faible consommation d’eau et résistant à la sécheresse qui se sont tenues à Hefei, dans la province d’Anhui, dans l’est de la Chine. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road) La photo montre l’expert agricole en train de présenter le riz à faible consommation d’eau et résistant à la sécheresse aux participants à l’événement. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Les experts de l'industrie qui ont assisté à l'événement, y compris des chercheurs, des représentants du gouvernement et des producteurs de cultures, étaient d'avis que le riz à faible consommation d'eau et résistant à la sécheresse est essentiel à la production de cultures de haute qualité.

He Fengyang, vice-maire de la ville de Hefei, a pris la parole lors de cet événement. Il a déclaré que Hefei s'efforcerait de devenir une « ville d'agriculture » en mettant sur pied des entreprises de pointe, en construisant des plateformes d'innovation de grande envergure et en optimisant l'aménagement urbain.

Après avoir déclaré que le riz à faible consommation d'eau et résistant à la sécheresse pourrait atténuer des facteurs environnementaux défavorables comme la variabilité du climat et la distribution inégale des ressources en eau, Pan Xin, chef adjoint du ministère de l'Agriculture et des Affaires rurales de la province d'Anhui, a déclaré qu'il représente une nouvelle solution pour une agriculture de grande qualité dans la province.

Il a ajouté que la zone réservée à la culture du riz à faible consommation d'eau et résistant à la sécheresse de la province d'Anhui comptait pour 70 % de celle de toute la Chine.

Le directeur général du groupe Fengda, Wu Zhiyong, a déclaré que l'entreprise travaille avec le Shanghai Agrobiological Gene Center (SAGC), créant ainsi une nouvelle forme de coopération entre l'institut de recherche et l'entreprise. Le groupe Fengda est devenu un important organisme de promotion du riz à faible consommation d'eau et résistant à la sécheresse.

Le scientifique en chef du SAGC, Luo Lijun, a présenté un rapport sur les caractéristiques et le développement futur de ce type de riz.

L'événement a aussi permis de tenir la cérémonie de lancement de la Innovation Federation of WDR Industrial Chain.

Par ailleurs, au cours de cette journée, le SAGC a signé deux contrats avec Tencent Technology Beijing Co., Ltd. et le gouvernement du comté de Changfeng, respectivement, pour explorer d'autres possibilités de coopération.

On apprend que le riz à faible consommation d'eau et résistant à la sécheresse, conçu par le SAGC, peut produire des rendements de plus de 550 kilogrammes par mu (1 mu = 0,067 hectare). Ce type de riz a été mis en valeur en Chine et dans d'autres pays bordés par la Ceinture et la Route. Les rizières pilotes s'étendent sur trois millions de mu à l'échelle de la Chine.

