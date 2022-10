BEIJING, 12 octobre 2022 /CNW/ - Le Red Xifeng, qui appartient à l'une des marques de Baijiu chinois les plus réputées, Xifeng Liquor, a été accueilli favorablement par les participants du sommet NEXT 2022 qui s'est tenu récemment à Bali.

Le sommet, qui avait pour thème « Le changement mondial et la collaboration favorisant la reconstruction », a attiré des dizaines de politiciens, d'universitaires, de chefs d'entreprise et d'entrepreneurs en démarrage de nombreux pays qui ont échangé leurs points de vue sur le développement de multiples industries.

Photo montrant le certificat délivré par le musée présidentiel en Indonésie pour inclure Xifeng Liquor dans ses collections permanentes. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road) Photo montrant Oka Artha Ardhana Sukawati, sous-gouverneur de la province de Bali, en Indonésie, tenant une bouteille de Red Xifeng avec M. Guo. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road) Photo montrant la dégustation de Xifeng Liquor au restaurant Palm Beach Seafood à l’occasion du sommet NEXT (Singapour 2021). (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Xifeng Liquor, qui a déjà remporté neuf prix Or mondiaux, a participé au sommet NEXT de cette année et a fait progresser la culture chinoise du Baijiu d'une manière qui s'adapte mieux aux tendances de l'époque.

Xifeng Liquor fabrique sa liqueur à partir de cinq types de céréales et l'entrepose à Jiuhai, dans de grands contenants d'alcool uniques faits de rotins et d'autres matériaux naturels. Produite grâce à sa technique de fabrication d'alcool reconnue depuis plus de 3 000 ans, la liqueur Xifeng Liquor est l'un des symboles de la culture chinoise du Baijiu.

Dans un discours-programme prononcé lors du sommet, M. Guo a déclaré que Xifeng Liquor saisirait les occasions stratégiques du nouveau cycle de révolution scientifique, technologique et industrielle pour intégrer d'excellentes ressources dans le monde, promouvoir la qualité des produits et l'innovation technologique et approfondir la coopération commerciale internationale afin d'accroître sa présence à l'échelle mondiale.

Il y a plus de 2 000 ans, la marque Xifeng Liquor était exportée et vendue dans des dizaines de pays et de régions du monde par des marchands itinérants, le long de l'ancienne Route de la Soie.

Au cours des dernières années, Xifeng Liquor a intensifié ses efforts pour améliorer les produits, les marques et les influences culturelles, la valeur de la production augmentant sans cesse.

En tant que producteur de Baijiu chinois qui valorise toujours l'innovation technique et la qualité des produits, la marque a également affiné les saveurs de ses produits en améliorant les ingrédients et en optimisant davantage la technique de fabrication d'alcool pour mieux répondre aux attentes des clients nationaux et internationaux.

Réalisant des exportations vers de plus en plus de pays, Xifeng Liquor démontre son potentiel unique de développement en tant que l'une des marchandises chinoises les plus recherchées sur le marché international.

