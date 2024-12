Xinhua Silk Road : Le rapport d'évaluation sur les services d'assistance téléphonique des villes du monde entier et l'efficacité de la gouvernance a été publié à Pékin ce mercredi

PÉKIN, 19 décembre 2024 /CNW/ - Le rapport d'évaluation sur les services d'assistance téléphonique des villes du monde entier et l'efficacité de la gouvernance (2024) a été publié lors du Forum de Pékin 2024 sur la réponse rapide aux plaintes du public, qui s'est tenu à Pékin mercredi.

Le rapport évalue scientifiquement 20 villes représentatives du monde entier et fournit un résumé complet de l'expérience opérationnelle et des modèles des lignes d'assistance téléphonique des villes du monde entier d'un point de vue international.

La photo montre le rapport d’évaluation sur les services d’assistance téléphonique des villes du monde entier et l’efficacité de la gouvernance (2024) publié lors du Forum 2024 de Pékin sur la réponse rapide aux plaintes du public qui s’est tenu à Pékin le 18 décembre 2024. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Les experts du secteur estiment que le rapport fournit une analyse systématique des trajectoires et des tendances des lignes téléphoniques d'urgence des villes du monde entier, et qu'il est le premier à proposer un cadre basé sur la gouvernance pour offrir une évaluation panoramique de leurs services et de l'efficacité de leur gouvernance.

On apprend qu'après une sélection initiale de plus de 200 villes, le rapport a identifié 20 villes représentatives pour l'évaluation, en tenant compte de leur influence mondiale, de la taille de leur population, de leur représentativité régionale, etc.

En ce qui concerne la gouvernance, le rapport se concentre sur quatre indicateurs principaux, à savoir la gouvernance des processus, la gouvernance collaborative, la gouvernance intelligente et la gouvernance réactive, avec un total de 10 indicateurs secondaires et 24 indicateurs tertiaires.

Ces dernières années, les lignes téléphoniques d'urgence des villes, comme la ligne 12345 de Pékin, ont été profondément intégrées à la gouvernance des villes dans divers domaines et scénarios. Depuis 2019, l'effort innovant de Pékin pour répondre rapidement aux plaintes du public a créé un modèle de gouvernance caractérisé par un retour d'information complet, des services étendus, une gestion en boucle fermée et une large participation des citoyens. Cette initiative a ouvert une voie unique en Chine vers une gouvernance urbaine moderne, et a contribué au « modèle de Pékin » et à la « solution chinoise » de la vague mondiale de gouvernance urbaine basée sur les lignes directes.

Dans le même temps, les lignes directes de services gouvernementaux à travers le monde ont connu des trajectoires de développement diverses. Dans des villes comme New York, San Francisco et Toronto, les lignes directes 311 regroupent les services municipaux sur des plateformes unifiées, offrant ainsi un accès unique aux services, allégeant la pression sur les lignes d'urgence 911 et améliorant l'efficacité des services.

Les experts s'accordent généralement à dire que le développement innovant des services d'assistance téléphonique des villes du monde entier arrive à point nommé, mais que des problèmes persistent alors qu'ils sont entrés dans une nouvelle phase de croissance. Des questions telles que le manque de clarté dans le positionnement des rôles, l'insuffisance de l'exploitation de la valeur des données, la confusion entourant les applications intelligentes et la nécessité d'améliorer l'efficacité de la gouvernance sont apparues comme des défis importants. Le rapport répond à ces défis d'un point de vue global et propose des solutions pour répondre à ces questions urgentes.

