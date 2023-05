Xinhua Silk Road : Le quatrième forum Y50 de Shanghai a pour mission de faire de Shanghai un pôle d'innovation et d'entrepreneuriat pour les jeunes

BEIJING, 24 mai 2023 /CNW/ - La quatrième édition du forum pour l'innovation et l'entrepreneuriat Y50 de Shanghai (forum Y50 de Shanghai) qui s'est tenu samedi à Shanghai, dans l'est de la Chine, aspire à faire de la métropole une plaque tournante de l'innovation et l'entrepreneuriat chez les jeunes.

La quatrième édition du forum pour l’innovation et l’entrepreneuriat Y50 de Shanghai débute ce samedi à Shanghai, dans l’est de la Chine. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Un grand nombre de jeunes entrepreneurs innovants, d'économistes, de scientifiques et de chefs d'entreprise ont été invités à participer au forum afin de discuter du lancement de mesures plus ciblées et de l'obtention de résultats plus concrets qui pourront attirer davantage de jeunes innovateurs et les inciter à réaliser leur rêve à Shanghai.

Lors du forum intitulé « Future Industries Lead the Future » (les industries de demain mènent l'avenir), les dix meilleurs jeunes pionniers de l'entrepreneuriat technologique à Shanghai de 2023 ont été dévoilés; ils sont issus de secteurs tels que la biologie médicale, l'intelligence artificielle (IA), les technologies de l'information, la fabrication de robots, la recherche et développement de circuits intégrés.

Les dix exemples les plus marquants de la ville en matière d'innovation et d'entrepreneuriat portant sur des domaines tels que l'énergie produite à partir de l'hydrogène, les robots intelligents et l'IA ont également été annoncés à l'occasion de l'événement.

Parallèlement, la version « 1.0 » de la carte numérique de l'innovation et l'entrepreneuriat de Shanghai a été présentée. Jouant le rôle de plateforme de réflexion numérique publique, la carte numérique montre les réalisations et les tendances de l'innovation et de l'entrepreneuriat à Shanghai, publie les résultats d'analyse et de recherche et fournit des services numériques.

Les dix meilleurs camps de formation pour l'innovation et l'entrepreneuriat à Shanghai ont été lancés pour la première fois dans le cadre du forum. Les camps de formation auxquels les jeunes de Chine et du reste du monde peuvent s'inscrire intègrent le mentorat en entrepreneuriat, les réunions à huis clos, le partage d'expériences de figures de proue, les formations spéciales et les tournées de projets pour aider les jeunes talents à s'établir solidement à Shanghai.

Un groupe de fonctionnaires a fourni des interprétations approfondies des politiques actuelles en matière de soutien aux talents, de développement industriel et d'innovation scientifique et technologique lors de l'événement.

Lancé en avril 2020, le forum Y50 de Shanghai est devenu une plateforme importante pour les jeunes entrepreneurs qui souhaitent échanger des idées transsectorielles et présenter des cas d'excellence. Pour Shanghai, il a également été une plateforme clé qui permet de rassembler la sagesse, de mutualiser des efforts et de promouvoir la coopération afin d'aider les jeunes à se consacrer à l'innovation et à la réussite entrepreneuriale.

Voir le lien original : https://en.imsilkroad.com/p/334178.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2082138/1.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Jingyan Gao, [email protected]