BEIJING, 9 novembre 2023 /CNW/ - Le projet d'engrais potassique d'Asia-potash International Investment (Guangzhou) Co., Ltd., au Laos est répertorié dans un ouvrage regroupant 36 projets de coopération de la Belt and Road Initiative menés par des entreprises chinoises.

Photographie de l’usine de production de potasse d’Asia-potash International Investment (Guangzhou) Co., Ltd., au Laos. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

La compilation, provenant d'une étude de cas menée conjointement par le centre de recherche de la State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council (SASAC) et du China Economic Information Service (CEIS), a été présenté lors du groupe de réflexion du troisième Belt and Road Forum for International Cooperation qui s'est tenu plus tôt à Beijing.

Situé dans la province de Khammuan, au centre du Laos, le projet d'engrais potassique bénéficie d'un emplacement avantageux, car il est adjacent à la route 13, une artère de transport importante qui traverse le Laos et relie le Cambodge et le Vietnam. La route 13 mène également à Vientiane au nord et relie le projet au chemin de fer Chine-Laos.

Asia-potash International a lancé le projet de reconstruction et d'expansion d'un million de tonnes d'engrais potassique, le premier du genre au Laos en avril 2020, qui a été achevé après 17 mois.

La société détient actuellement 214,8 km2 de droits d'extraction de potasse et 48,5 km2 de droits de prospection de potasse dans la province de Khammuan, qui pourraient être convertis en 1 milliard de tonnes de ressources en chlorure de potassium pur, ce qui en fait la plus importante en Asie en matière de ressources potassiques.

L'entreprise s'efforce d'atteindre une capacité de production de 5 millions de tonnes d'ici 2025 pour devenir un fournisseur de potasse de calibre mondial, et elle augmentera encore sa capacité pour atteindre une capacité de 7 à 10 millions de tonnes par année à l'avenir, selon la demande du marché.

En 2022, l'entreprise a également lancé un projet de parc industriel intelligent Asia-Potash International, qui comprend un parc industriel d'engrais potassiques et un parc industriel non potassique pour favoriser l'industrialisation au Laos.

On s'attend à ce que le parc industriel d'engrais potassiques génère davantage de projets, créant des revenus et des emplois pour la collectivité locale, tandis que le parc industriel non potassique utiliserait de façon plus efficace les ressources associées à la mine de potasse lao, intégrerait d'autres ressources avantageuses comme le charbon et la bauxite et contribuerait au développement d'autres projets chimiques pour promouvoir l'industrialisation du pays.

Parallèlement aux investissements et à la construction de projets, l'entreprise s'acquitte activement de sa responsabilité sociale d'entreprise, réalise des projets de réduction de la pauvreté, met en place des fonds pour l'éducation, aide à la construction d'infrastructures, développe une agriculture moderne, entre autres, pour soutenir le développement du Laos, ce qui est très reconnu par le gouvernement et le public.

https://en.imsilkroad.com/p/337004.html

