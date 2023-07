BEIJING, le 14 juill. 2023 /CNW/ - Wuliangye, le premier producteur chinois de baijiu, a lancé lundi le Harmony and Beauty Global Tour à Paris, en France.

L'événement, dont le thème est « Harmonie et Beauté », marque la première activité culturelle de l'entreprise à l'étranger à la suite de l'adaptation de la Chine à la réponse à la pandémie de COVID-19. L'objectif est de présenter la culture du baijiu chinois au monde par l'art, la mode et d'autres formes de culture et favoriser les échanges culturels et la compréhension mutuelle entre la Chine et la France.

La photo montre la cérémonie de lancement du « Harmony and Beauty Global Tour » du célèbre producteur chinois Wuliangye, qui a commencé lundi à Paris, en France. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Accompagné de la chanson mélodieuse « La vie en rose » interprétée au moyen d'une cithare traditionnelle chinoise, le calligraphe Zhu Jingyi a écrit sur place les caractères chinois représentant « Harmonie et Beauté » pour interpréter les divers aspects du thème à travers sa calligraphie.

Plus tard, au banquet, les invités ont levé leurs verres et dégusté les produits au goût harmonieux et aromatique de Wuliangye avec la présentation de Fabrice Prochasson, président de l'association des chefs français, louant la poursuite de l'excellence sur le plan de la qualité et le riche héritage de l'entreprise.

La boîte-cadeau « Harmony and Beauty » offerte en édition limitée a également été dévoilée lors de l'événement. Celle-ci a été créée conjointement par des artistes des deux pays, combinant des éléments français comme la tour Eiffel et la Seine à des éléments culturels chinois comme la calligraphie et la peinture chinoises traditionnelles.

Il convient de souligner que la boîte-cadeau devrait être lancée officiellement en 2024 en hommage au 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France.

« Comme nous approchons du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France, qui aura lieu en 2024, la première étape du Harmony and Beauty Global Tour de Wuliangye se déroule en France. Nous assistons à un nouveau chapitre de l'amitié entre la Chine et la France », a déclaré Zeng Congqin, président du groupe Wuliangye.

Ce dernier a également mentionné que l'événement aura lieu en Océanie, en Amérique, en Asie du Sud-Est et dans d'autres régions afin de favoriser les échanges culturels et la compréhension mutuelle entre les différents pays et civilisations, et de permettre aux consommateurs du monde entier de découvrir le riche arôme riche de l'alcool raffiné.

