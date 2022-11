BEIJING, le 28 nov. 2022 /CNW/ - Wuliangye, un producteur d'alcool chinois de renom, a été désigné comme la marque d'alcool chinoise la plus populaire lors de l'événement Most-loved China's Brands Among Global Consumers, dont les résultats ont été dévoilés le 26 novembre.

L'événement Most-loved China's Brands Among Global Consumers a été lancé conjointement par le bureau du projet des marques nationales de la Xinhua News Agency, le service d'information économique China Economic Information Service (CEIS) et d'autres institutions.

Le producteur d’alcool chinois Wuliangye a été élu comme étant la marque d’alcool chinoise la plus appréciée auprès des consommateurs à l’échelle mondiale.

Un vote en ligne qui a été ouvert le 10 mai auprès des consommateurs étrangers portait sur leur préférence à l'égard de marques chinoises figurant sur une liste préliminaire se référant à des données des médias grand public, d'associations industrielles, de plateformes de commerce électronique, etc. La liste de vote couvre 137 marques chinoises dans 11 catégories, dont l'automobile, les appareils ménagers, les produits pharmaceutiques et l'alcool, etc.

Au cours d'une période de vote en ligne qui a duré un mois, les votes des consommateurs d'outre-mer pour leurs marques chinoises préférées ont été recueillis sur des plateformes comme la chaîne d'information en langue anglaise Xinhuanet, le compte de médias sociaux à l'étranger du China Economic Information Service (CEIS), Google, dpa, InfoQuest, etc. Wuliangye a remporté le plus grand nombre de mentions « J'aime » parmi les marques d'alcool.

En se basant sur les votes en ligne, l'influence à l'étranger et des données objectives, plus de 60 marques ont été présélectionnées. Après examen par un groupe d'experts, 50 marques chinoises, dont Wuliangye, ont finalement été nommées comme les marques chinoises les plus prisées.

Les marques d'alcool chinoises ont la possibilité d'étendre leur influence mondiale et, en tant que chef de file de l'industrie, Wuliangye cultive activement les marchés étrangers en participant à des activités internationales et en diffusant la culture des alcools chinois, contribuant à mieux harmoniser le processus de fabrication des spiritueux chinois et les normes mondiales de fabrication.

Poussé par la croissance du commerce entre la Chine et la communauté internationale, Wuliangye accélère son implantation à l'échelle mondiale et favorise constamment son processus d'internationalisation en construisant trois centres de marketing internationaux en Asie-Pacifique, en Europe et en Amérique, et en mettant en place des centres de dégustation dans des villes d'outre-mer. etc.

Wuliangye a également été profondément intégré à des plateformes internationales comme l'Exposition internationale d'importation de la Chine (CIIE), l'APEC, le Boao Forum for Asia et l'Expo Chine-ASEAN pour communiquer l'attitude positive d'inclusion et d'ouverture de l'alcool chinois et présenter au monde la « carte professionnelle » de l'alcool chinois à l'ère nouvelle.

Grâce à des échanges continus, à l'apprentissage mutuel et à la coopération ouverte, Wuliangye a été largement reconnu par la communauté internationale et a sans cesse gagné des places sur les listes d'industrie faisant autorité. Il a également été l'un des premiers produits chinois à figurer dans l'accord sur les indications géographiques entre la Chine et l'Union européenne.

