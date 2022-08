NANJING, Chine, 30 août 2022 /CNW/ - Au total, 145 accords de projets importants avec un investissement de 84,76 milliards de yuans (environ 12,26 milliards de dollars américains) ont été conclus lors du premier Sommet du développement de Zhangjiagang qui s'est tenu samedi à Zhangjiagang, dans la province du Jiangsu, dans l'est de la Chine.

La photo montre le premier Sommet du développement de Zhangjiagang qui s’est tenu le 27 août 2022 à Zhangjiagang, dans la province du Jiangsu, dans l’est de la Chine. [Photo fournie à Xinhua Silk Road] (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Divisé en trois parties, le sommet, qui a attiré des centaines de personnes originaires de Zhangjiagang et d'autres invités d'ailleurs au pays et de l'étranger, a passé en revue les changements, les souvenirs et le développement futur de la ville au moyen de vidéos et de discours.

À titre de ville vedette de la Chine, de pionnière de la réforme et de membre important de Suzhou, Zhangjiagang se doit d'attacher une grande importance au contrôle de l'épidémie, à la croissance économique et au développement sûr, a déclaré Cao Lubao, secrétaire du Comité municipal de Suzhou du Parti communiste chinois (PCC).

Han Wei, secrétaire du Comité municipal de Zhangjiagang du PCC, s'est adressé à l'auditoire en disant que la ville n'aurait pas pu faire de telles réalisations au cours des six dernières décennies sans l'appui des personnes originaires de Zhangjiagang, puisque le développement futur de la ville, qui met l'accent sur l'innovation, l'ouverture et la civilisation au cours des six prochaines décennies nécessite un soutien supplémentaire de leur part.

Xue Yongqi, académicien de l'Académie chinoise des sciences et natif de Zhangjiagang, s'est engagé à contribuer au développement de sa ville natale en mettant à profit sa propre expertise.

Lors du sommet, il y a également eu une cérémonie de remise de titres honorifiques et un lancement de livre, et des institutions ont été inaugurées.

Après le sommet, le festival culturel du fleuve Yangtze de 2022 a débuté samedi soir à Zhangjiagang, mettant en vedette des chansons folkloriques de la culture régionale. Lancé en 2004, le festival se déroule chaque année depuis 19 ans, visant à protéger, à faire rayonner et à développer la culture du fleuve Yangtze.

