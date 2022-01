L'événement, qui constitue la première campagne mondiale de promotion du commerce de la céramique à grande échelle et de haut niveau organisée à Jingdezhen, propose des offres spéciales pour le Nouvel An ainsi que des activités interactives intégrant des connaissances culturelles sur la céramique et des techniques liées à sa fabrication.

En outre, le Centre international de conventions et d'expositions mettra sur pied une exposition permanente de la Foire internationale de la céramique de Jingdezhen dans le but de créer une plateforme ouverte pour le commerce mondial de la céramique sur une base régulière.

Jingdezhen, « capitale de la porcelaine » de renommée mondiale, a déployé des efforts considérables pour réduire les coûts d'exploitation des entreprises et améliorer l'expérience des consommateurs. En élaborant des systèmes efficaces pour le commerce, la gestion des entrepôts et le financement de la chaîne d'approvisionnement, la ville a comme objectif d'offrir un service à guichet unique assorti d'une coordination en ligne pour l'industrie.

Selon un représentant du Jingdezhen State Owned Assets Operation and Investment Holding Group Co., Ltd., la ville développe constamment des entreprises connexes comme des ateliers de traiteur et de fabrication de céramique, dans l'espoir d'attirer des entreprises de céramique étrangères et d'encourager les entreprises locales à explorer un marché plus vaste.

