Avant d'en arriver à la production en série, les automobiles doivent faire l'objet d'essais dans des régions où les conditions météorologiques sont extrêmes afin d'assurer une qualité, une manœuvrabilité et une sécurité exceptionnelles, ce qui offre des possibilités à Heihe, une ville de la région de haute latitude et de froid intense de la Chine.

Au cours des dernières années, Heihe a établi le développement du secteur des essais automobiles comme une tâche importante pour renforcer l'industrie de la glace et de la neige de la ville. Après des années de développement, Heihe a réussi à attirer huit entreprises d'essais hivernaux et trois institutions nationales d'inspection et d'essai automobile. En tout, 24 entreprises automobiles ont établi leurs centres d'essais hivernaux exclusifs à Heihe, où se tiennent plus de 80 % de tous les essais hivernaux réalisés en Chine.

Avec la tenue du festival des essais hivernaux, Heihe est convaincue de créer un environnement de calibre mondial pour les entreprises d'essais automobiles et les institutions de recherche-développement et d'essai qui pourront mieux développer leurs produits à Heihe, comme l'a indiqué Mali, chef du parti de Heihe.

Heihe dispose d'abondantes ressources pour les essais automobiles hivernaux et d'un système de transport complet et offre des garanties de service supérieures. L'Association des constructeurs automobiles de la Chine fournira à Heihe des services plus puissants et plus efficaces pour la communication de l'information, l'établissement de normes et l'autodiscipline du secteur, comme l'a précisé Yu Guang, expert en chef de cet organisme.

Grâce à l'unicité de son emplacement géographique, à de bonnes ressources naturelles, à un environnement humaniste sincère et à des fonctionnalités urbaines parfaites, Heihe continuera d'offrir de solides garanties aux entreprises automobiles pour qu'elles obtiennent des paramètres d'essais hivernaux, a déclaré Li Debin, ingénieur responsable de la qualité de JAC Group.

Lors de la cérémonie d'ouverture, Zong Huanping, directeur exécutif adjoint du Bureau du projet des marques nationales de l'Agence de presse Xinhua, a annoncé que le secteur des essais automobiles hivernaux à Heihe a été intégré avec succès au projet des marques nationales de l'Agence de presse Xinhua.

Désormais, le projet des marques nationales s'appuiera sur ses riches ressources médiatiques, ses solides canaux de communication et ses groupes de réflexion de haut calibre pour fournir des services de promotion de la marque à Heihe et accroître davantage l'influence de la marque et les effets sociaux du secteur des essais automobiles hivernaux de Heihe.

