BEIJING, 29 octobre 2022 /CNW/ - Le Musée Gao'an, un musée thématique sur la porcelaine bleu et blanc de la dynastie Yuan (1271-1368) situé dans l'est de la Chine, gagne en popularité auprès des citoyens d'ici et d'ailleurs.

Le musée, que l'on appelle également « Musée Gao'an de la porcelaine bleu et blanc de la dynastie Yuan », est le premier sur la planète à être nommé en l'honneur de la porcelaine chinoise particulière et rare de la dynastie Yuan.

La photo fournie à Xinhua montre l’intérieur du Musée Gao’an. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Le musée expose actuellement 19 pièces de porcelaine bleu et blanc de la dynastie Yuan, ce qui le place au premier rang national et au troisième rang mondial à ce chapitre.

Situé dans la ville de Gao'an de la province du Jiangxi, dans l'est de la Chine, le musée est généralement considéré comme un endroit agréable pour apprécier le charme des objets de porcelaine chinoise bleu et blanc fabriqués il y a environ 700 ans.

Globalement, la porcelaine bleu et blanc de la dynastie Yuan a été l'un des types de porcelaine les plus populaires auprès des collectionneurs au cours de la dernière décennie en raison de ses images riches et de sa rareté.

Lien vers l'article original: https://en.imsilkroad.com/p/330742.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1932045/image1.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Bao, 86-18503306162