BEIJING, 24 novembre 2022 /CNW/ - Le Handcrafts Yuan Theater, sous-marque du Shandong Arts & Crafts Exhibition Center, a ouvert ses portes récemment aux habitants de la ville de Jinan, dans la province du Shandong, dans l'est de la Chine.

Premier théâtre immersif de fin de semaine au Shandong, le Handcrafts Yuan Theater fait découvrir aux citoyens et aux touristes la prospérité passée de la ville de Jinan à travers des expressions culturelles et artistiques créatives.

Le Shandong Arts & Crafts Exhibition Center a ouvert ses portes le 15 septembre à Jinan, dans la province du Shandong, dans l’est de la Chine. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Construit par Jinan Mingfucheng Cultural Tourism Investment Holding Co., le Handcrafts Yuan Theater, qui combine les expressions « immersives » les plus tendance et les plus accrocheuses, présente de façon créative le théâtre de musique classique, le théâtre de rue d'immersion, la scène musicale du monde, la scène de danse swing, la scène musicale électronique et d'autres contenus d'interprétation pour le public.

En septembre, le Shandong Arts & Crafts Exhibition Center a ouvert ses portes à Jinan, marquant ainsi une étape importante dans la construction de la marque « Shandong Handcrafts ».

Le Shandong Arts & Crafts Exhibition Center est une nouvelle carte de visite du Shandong. Il rassemble des œuvres d'art artisanal et des créations originales de partout au pays, et combine l'artisanat à la vie moderne pour montrer au monde le charme de la culture artisanale et promouvoir la diffusion de la culture Qilu.

Entre-temps, le centre a également présenté les efforts du Shandong pour explorer un nouveau modèle d'héritage culturel, construire une marque publique régionale et faire progresser le développement novateur de la province dans l'industrie de l'artisanat du Shandong.

À l'avenir, le centre continuera à développer ses propres dérivés de propriété intellectuelle, à créer un nouveau modèle d'intégration profonde des services en ligne et de l'expérience hors ligne, et à offrir un moyen d'aider « Shandong Handcrafts » à progresser rapidement pour avoir une portée mondiale.

Lien vers l'article original : https://en.imsilkroad.com/p/331303.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1955267/Shandong.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Silvia Su, [email protected]