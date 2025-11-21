BEIJING, 21 novembre 2025 /CNW/ - Lazare Eloundou Assomo, directeur du Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO, a récemment dirigé une délégation lors d'une visite de Quanzhou, une ville portuaire historique de la province du Fujian, dans le sud-est de la Chine, reconnue comme l'emporium mondial de la Chine des Song et des Yuan, qui retient une fois de plus l'attention du monde entier.

Alors que la reconnaissance mondiale du patrimoine mondial insuffle un nouveau dynamisme au marché du tourisme récepteur de Quanzhou, la ville, riche en ressources du patrimoine mondial, a déployé des efforts pour optimiser continuellement ses services touristiques récepteurs au cours des dernières années.

La mise en œuvre du programme de transit sans visa de 240 h est très apprécié des touristes internationaux qui visitent Quanzhou. Les statistiques montrent que Quanzhou a accueilli environ 403 900 touristes étrangers au premier semestre de 2025, soit une augmentation de 95,5 % par rapport à l'année précédente. Les revenus touristiques provenant des visiteurs internationaux ont atteint 2,995 milliards de yuans (environ 421 millions de dollars américains), en hausse de 83,3 % par rapport à la même période l'an dernier.

Derrière ces chiffres se cache le rôle important des routes touristiques distinctives de Quanzhou développées en tirant parti de ses PI du patrimoine mondial. Du temple Kaiyuan, vieux de mille ans, à l'architecture exotique de la mosquée de Qingjing, chaque site patrimonial agit comme un aimant culturel auprès des visiteurs internationaux.

Entre-temps, le programme de promotion du tourisme international « Maritime Silk Road Quanzhou » de la ville lui a assuré sa place au palmarès des 100 principales destinations touristiques asiatiques publié par le fournisseur de services touristiques en ligne de la Chine, Ctrip.com, renforçant ainsi la réputation et l'influence de Quanzhou sur le marché mondial du tourisme.

Quanzhou s'est également consacrée à faire avancer la coopération internationale en matière de conservation du patrimoine mondial. Elle a mené des échanges et collaboré avec de nombreuses villes le long de la Route maritime de la soie en ce qui concerne la protection du patrimoine et le développement du tourisme culturel.

À l'avenir, la ville prévoit d'approfondir sa coopération avec l'UNESCO. Elle fera la promotion de son expérience de conservation du patrimoine à l'échelle mondiale au moyen des plateformes des Nations Unies tout en introduisant des concepts et des approches de pointe sur la scène internationale pour le développement du tourisme culturel à Quanzhou, dans le but de promouvoir un développement plus efficace de l'industrie du tourisme culturel.

De plus, Quanzhou tirera parti de sa propriété intellectuelle du patrimoine mondial pour mettre en œuvre des initiatives commerciales culturelles transfrontalières, permettant à ses produits du patrimoine culturel immatériel et à ses biens créatifs culturels d'entrer sur le marché mondial.

Au cours de la visite à Quanzhou, M. Assomo a décrit la ville comme un « patrimoine vivant » et a fait l'éloge de l'approche de la ville en matière de conservation du patrimoine culturel. Il a également exprimé ses attentes à l'égard de la « promotion de l'expérience de conservation du patrimoine chinois ».

