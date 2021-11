BEIJING, 11 novembre 2021 /CNW/ - Shaanxi Blower (Group) Co., Ltd. (le groupe Shaangu), un fournisseur de solutions de systèmes d'énergie distribuée de premier plan, établi dans la province du Shaanxi, dans le nord-ouest de la Chine, a signé un accord-cadre d'approvisionnement en lingot de zinc d'une valeur de 380 millions de dollars américains avec Sorin Corporation, basée en République de Corée, lors de la 4e Exposition internationale sur les importations en Chine (CIIE), le 5 novembre.

La signature de l'accord, qui a eu lieu en présence des représentants commerciaux des deux parties, représente une nouvelle réalisation historique des entreprises de la province du Shaanxi dans la promotion de la coopération avec des fournisseurs internationaux de qualité au CIIE.

La signature revêt en outre une grande importance, puisqu'elle constitue une mesure essentielle pour que le groupe Shaangu s'engage activement dans la « mondialisation » activement dans le cadre de la Belt and Road Initiative (BRI).

En tant que chef de file de l'industrie ayant remporté deux fois le China Grand Awards for Industry, le groupe Shaangu a intensifié son internationalisation au cours des dernières années, renforçant continuellement ses capacités mondiales d'allocation des ressources et jouant un rôle important dans la dynamisation des chaînes industrielles, d'approvisionnement et de valeur à l'échelle de la planète.

Déterminé à bâtir une entreprise axée sur une énergie intelligente et écologique de calibre mondial, le groupe Shaangu fournit stratégiquement des solutions de systèmes d'énergie distribuée aux clients de la chaîne industrielle internationale tout en se concentrant sur la construction d'une chaîne d'approvisionnement innovante avec des solutions de systèmes d'énergie distribuée.

À l'heure actuelle, le groupe Shaangu a pris de l'expansion à l'étranger grâce à sa logistique intelligente, à son financement de la chaîne d'approvisionnement et à ses services d'information. En octobre de cette année, la valeur des contrats d'importation et d'exportation du groupe a augmenté de 179,49 % sur douze mois.

SOURCE Xinhua Silk Road

