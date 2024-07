BEIJING, 30 juillet 2024 /CNW/ - Le géant chinois de produits laitiers Mengniu a lancé le 26 juillet une publicité télévisée thématique pour encourager les athlètes chinois qui s'efforcent d'obtenir la meilleure performance aux Jeux olympiques de Paris.

Dévoilée en collaboration avec l'équipe de Zhang Yimou, la publicité télévisée met en lumière la détermination du peuple chinois à se surpasser, une qualité qui a également façonné l'entreprise que Mengniu est devenue aujourd'hui depuis ses débuts comme entreprise laitière purement régionale en Chine.

Au cours des 25 dernières années, l'entreprise de produits laitiers chinoise n'a ménagé aucun effort pour se peaufiner et s'est hissée au rang de conglomérat qui se classe maintenant parmi les huit géants laitiers en importance au monde, avec des produits de neuf catégories certifiés par SGS aux normes de l'UE.

Semblables à l'esprit olympique soutenu par tous les athlètes du monde, le défi, l'excellence grâce à la détermination et à un effort intense sont demeurés une quête de longue date de Mengniu.

Grâce à la science, aux technologies et à l'innovation, l'entreprise de produits laitiers chinoise a pleinement tiré parti des valeurs d'entreprise autonomes pour élaborer un système de gestion de la qualité supérieure et résoudre les problèmes de goulot d'étranglement.

Par exemple, Mengniu a réussi à mettre au point des probiotiques adaptés à la forme physique du peuple chinois, remportant un deuxième prix dans le cadre du prix national du progrès scientifique et technologique. Elle a également mis en service une usine numérique intelligente dans le nord-ouest de la Chine dont le ratio d'efficacité des ressources humaines dépasse celui de ses homologues mondiaux.

En plus de verdir les déserts pour fabriquer des sources de lait biologique au cours des dernières décennies, Mengniu a fondé 30 usines vertes en Chine et une usine certifiée carboneutre à l'échelle internationale pour se surpasser davantage en tant que fervent défenseur du développement durable.

Tout en allant de l'avant dans l'industrie laitière, Mengniu s'est jointe au Programme des partenaires olympiques (TOP) mondial du Comité international olympique (CIO) en 2019 pour partager la quête du peuple chinois d'être meilleur et plus fort avec les athlètes et les consommateurs du monde entier.

Cette année, Mengniu organisera des activités avec le CIO pour montrer comment les gens ordinaires honorent l'esprit olympique et invitera comme d'habitude un groupe de jeunes Chinois à Paris pour illuminer leurs rêves de gloire pour le pays.

Alors que les athlètes chinois participent aux Jeux olympiques de Paris, la publicité télévisée de Mengniu devrait donner un nouvel élan à leur quête de rêves avec les spectateurs mondiaux des Jeux.

