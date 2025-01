BEIJING, 29 janvier 2025 /CNW/ - Dans une séquence de huit minutes sur le patrimoine culturel immatériel du gala de la Fête du printemps de Hunan TV, qui a été diffusée le 23 janvier, le public a été entraîné dans un voyage à travers une rue riveraine animée, Hejie, où il a été enchanté par les mélodies persistantes de l'opéra Changde sixian (corde de soie de Changde) et Changde Gaoqiang (mélodie aiguë). Plus de 20 éléments du patrimoine culturel immatériel, tels que le Lei Cha de Changde, les peintures sur chanvre et la lanterne du dragon de Banban, ont été un véritable régal pour les yeux, déployant un étonnant parchemin du patrimoine culturel immatériel. C'était la quintessence de la Fête du printemps en Chine ! Découvrez le charme unique du premier gala de la Fête du printemps sur le thème du patrimoine culturel immatériel mondial sur Hunan Satellite TV.

