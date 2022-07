Yang Jiechi, membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste de Chine (PCC) et directeur du Bureau de la Commission des affaires étrangères du Comité central du PCC, a affirmé que les canaux sont de grands projets de l'homme et que le forum donnerait un nouvel élan à la prospérité et au développement des villes à canaux à l'échelle mondiale, tout en améliorant les échanges entre les peuples et le développement durable.

Lors du forum, Yangzhou, une ville qui dirige conjointement la demande d'ajout du Grand Canal de Chine à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO ainsi que la protection de l'héritage culturel associé à celui-ci, a été nommée ville à canaux modèle pour l'exécution du Programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies.

La publication d'un rapport sur le même thème, intitulé « Yangzhou sustainable development report for 2021 », a été annoncée lors du Forum mondial des villes à canaux 2022 par Beate Trankmann, représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) en Chine. Le but du rapport est de fournir un exemple de développement durable selon le modèle de Yangzhou pour les villes à canaux du monde entier.

Auparavant, en 2021, le PNUD en Chine a établi, en partenariat avec la World Historic and Cultural Canal Cities Cooperation Organization (WCCO), un ensemble d'indicateurs de développement durable axés sur 56 vérificateurs tirés des perspectives du Programme de développement durable à l'horizon 2030 et permettant une évaluation quantifiable des performances des villes à canaux sur le plan du développement durable.

À la fin de 2020, Yangzhou avait atteint 92,2 % des objectifs de ses indicateurs de développement durable et plus de la moitié des objectifs ultimes des indicateurs locaux.

À l'avenir, Yangzhou fera honneur à sa réputation de ville modèle et se joindra aux villes à canaux au pays et à l'étranger pour promouvoir conjointement la protection du patrimoine culturel des canaux et le développement durable des villes à canaux, a déclaré Zhang Baojuan, chef du parti de Yangzhou.

Le forum, qui est organisé conjointement par le ministère chinois de la Culture et du Tourisme et le gouvernement populaire de la province du Jiangsu, a également été témoin du lancement de « l'initiative Yangzhou ». Cette initiative vise à améliorer la protection de l'héritage culturel des villes à canal et le développement durable à l'échelle mondiale en améliorant la planification, en adhérant à la construction et au partage communs, en attachant de l'importance à l'innovation et à l'intégration et en favorisant une coopération gagnant-gagnant.

Consultez le lien original au : https://en.imsilkroad.com/p/328767.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1851255/image_1.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Gao Jingyan, +86-13552905167