PÉKIN, le 22 mars 2025 /CNW/ - Le Forum international des financiers du Sud 2025, intitulé « Illuminer le Sud », s'est tenu du 19 au 21 mars à Pékin. Organisé par l'agence de presse Xinhua, l'événement a rassemblé des responsables gouvernementaux, des dirigeants d'institutions financières et des experts de plus de 30 pays et régions.

Un consensus sur la promotion de la coopération financière entre les pays du Sud a été publié lors du forum.

Cette photo prise le 20 mars 2025 illustre la cérémonie d’ouverture du Forum international des financiers du Sud 2025 à Pékin, capitale de la Chine. (Xinhua/Li He) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Les pays du Sud, dont le PIB cumulé représente plus de 40 % de la planète, ont contribué à hauteur de 80 % à la croissance économique mondiale au cours des 20 dernières années.

Alors que le monde subit des changements profonds sans précédent depuis un siècle, le paysage international est devenu de plus en plus complexe et difficile. Le renforcement de la coopération financière est devenu une aspiration commune des pays du Sud, l'accent étant mis sur la promotion de la prospérité pour tous grâce à des efforts collectifs.

Inayat Hussain, directeur exécutif de la Banque d'État du Pakistan, a fait remarquer que les pays du Sud peuvent mieux comprendre les contraintes en matière de ressources et les défis en matière de capacités auxquels sont confrontés leurs homologues du Sud. La coopération Sud-Sud aboutit à une coordination plus efficace et à une approche effective du développement économique et financier d'une manière qui est mutuellement bénéfique pour toutes les parties prenantes.

Yamile Berra Cires, vice-président de la Banque centrale de Cuba, a souligné que Cuba reconnaît la nécessité de réformer la structure financière internationale et de renforcer la coopération financière entre les pays du Sud sur la base d'un traitement non discriminatoire et de stratégies inclusives.

Au fil des ans, le secteur financier chinois s'est appuyé sur des services diversifiés pour construire des ponts financiers interconnectés, apportant un soutien solide aux pays du Sud pour un développement de haute qualité.

En tant que fonds d'investissement spécialisé à moyen et long terme soutenant le financement de l'initiative de la ceinture et de la route, le Fonds de la Route de la soie a investi dans 106 projets dans plus de 70 pays et régions d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine au cours de la dernière décennie, pour un total d'engagements dépassant les 25 milliards de dollars américains, a déclaré Wang Dan, vice-président exécutif du Fonds de la Route de la soie.

La Chine a activement promu le développement durable et partagé les technologies vertes avec les pays du Sud par des actions concrètes, telles que la création d'un fonds de coopération Sud-Sud pour lutter contre le changement climatique, et l'intégration du développement durable dans les huit étapes majeures du développement de qualité de la coopération de la ceinture et la route.

Les experts du secteur estiment que le renforcement de l'ouverture financière, de la coopération et de l'interconnectivité entre les pays du Sud favorisera l'intégration des marchés, optimisera l'allocation des ressources et stimulera la croissance économique, créant ainsi un scénario bénéfique pour tous les pays participants.

