PÉKIN, 26 mars 2026 /CNW/ - Le Forum des financiers du Sud global 2026 s'est ouvert mercredi à Pékin sous le thème « Illuminer le Sud global ».

S'adressant au forum principal, le président de l'agence de presse Xinhua, Fu Hua, a déclaré que Xinhua s'engageait à amplifier la voix du Sud mondial et à documenter son développement dynamique.

Le président de l’agence de presse Xinhua, Fu Hua, prend la parole au Forum des financiers du Sud global 2026 à Pékin, capitale de la Chine, le 25 mars 2026. Le Forum des financiers du Sud global 2026 s'est ouvert mercredi à Pékin sous le thème « Illuminer le Sud global ». (Xinhua/Ding Haitao) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Il a ajouté que l'agence tirera parti de son réseau tous médias et de sa présence mondiale pour promouvoir une coopération financière plus étroite entre les pays du Sud et apporter des solutions à la construction d'un nouvel ordre mondial de gouvernance financière.

Sun Shuo, maire adjoint de Pékin, a déclaré que le secteur financier est un pilier de l'économie de la ville. Il a souligné que Pékin restera déterminé à ouvrir et à élargir la coopération financière avec les pays du Sud, avec des efforts axés sur l'amélioration de l'environnement des affaires, le renforcement de la science-technologie et de l'intégration financière, l'avancement de la coopération en matière de finance verte et la promotion d'une ouverture financière plus standard.

Lu Lei, vice-gouverneur de la Banque populaire de Chine, a déclaré que la banque centrale encourage les institutions financières à réaliser des investissements verts et à faibles émissions de carbone dans les pays et les régions participant à l'Initiative de la Ceinture et de la Route.

Il a ajouté que la Banque centrale se tient prête à travailler avec tous les partis pour faire progresser le développement de haute qualité de la finance verte et orienter les capitaux vers des secteurs verts et à faibles émissions de carbone.

Li Hongyan, chef adjoint de l'Administration nationale des changes, a déclaré que la restructuration de l'industrie verte mondiale présente des opportunités gagnant-gagnant pour la Chine et d'autres pays du Sud.

Grâce à une ouverture financière de haut niveau, la Chine renforcera sa coopération avec d'autres pays du Sud dans les industries vertes, partagera les opportunités et contribuera au développement durable mondial, a déclaré Li.

Erwin Ramirez, ministre du Développement, de l'Industrie et du Commerce du Nicaragua, et Shahin Mahmudzada, directeur exécutif de la Banque centrale d'Azerbaïdjan, se sont également adressés au forum. L'événement de deux jours est organisé par Xinhua.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/349905.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2942856/cbc80f1c51cc43348d42cb215df07764.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road

CONTACT : [email protected]