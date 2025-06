BEIJING, le 31 mai 2025 /CNW/ - Le Forum de coopération portuaire sur les routes maritimes de la soie 2025 a ouvert ses portes mardi, dans la ville portuaire de Ningbo de la province du Zhejiang, dans l'est de la Chine. Étaient rassemblés des cadres supérieurs du port, des experts de l'industrie et des universitaires de plus de 40 pays et régions.

La photo montre la cérémonie d’ouverture du Forum de coopération portuaire sur les routes maritimes de la soie 2025 qui s’est tenu dans la ville de Ningbo de la province du Zhejiang, dans l’est de la Chine. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Sur le thème « Go Green, Go Intelligent », le forum visait à explorer des moyens de faire progresser le développement à faibles émissions de carbone grâce aux technologies vertes, d'améliorer la résilience de la chaîne d'approvisionnement grâce à la connectivité numérique et de renforcer la coopération internationale dans un contexte de défis mondiaux multiples.

Faisant état d'un développement de haute qualité de l'industrie du transport maritime, He Jianzhong, président de l'Institut chinois de navigation, a déclaré dans son discours que l'industrie du transport maritime portuaire devrait promouvoir le développement durable par des pratiques vertes, favoriser la transformation et la mise à niveau industrielles grâce à l'innovation numérique et intelligente, et faciliter le développement intégré de l'industrie en améliorant la connectivité.

S'appuyant sur les pratiques mondiales, Anne-Sophie Zerlang Karlsen, responsable des opérations de Maersk en Asie-Pacifique, a déclaré qu'au cours des dernières années, le géant danois du transport maritime avait tiré parti des mégadonnées, de l'apprentissage automatique et de l'intelligence artificielle (IA) pour effectuer une analyse en temps réel de données massives, qui a permis de réduire les coûts et la consommation d'énergie, d'améliorer la capacité de livraison du fret à temps et d'accroître l'efficacité globale de la chaîne d'approvisionnement.

Pour la pratique chinoise, le port de Ningbo Zhoushan, le plus grand port au monde en termes de débit annuel de fret et le troisième en termes de débit annuel de conteneurs, explore activement la transformation du port avec trois systèmes majeurs avec des émissions nettes zéro, une exploitation de l'intelligence numérique et des services logistiques complets pour donner un élan à l'industrie mondiale du transport portuaire », a déclaré Tao Chengbo, président du Zhejiang Seaport Group et du Ningbo Zhoushan Port Group.

Jens Meier, président de l'Association internationale des ports et havres (IAPH) et chef de la direction de l'Administration portuaire de Hamburg, a souligné l'importance de la coopération mondiale par l'entremise du forum en tant que plateforme clé, qui permet aux parties prenantes mondiales de travailler main dans la main et de relever des défis communs.

Le forum de cette année a vu la publication de documents consensuels et de plusieurs rapports. En outre, des accords concrets ont été signés entre le port de Ningbo Zhoushan et le port de Hambourg, en Allemagne, le port de Wilhelmshaven et le port de Valence, en Espagne.

Les événements parallèles comprenaient six forums thématiques axés sur quelques sous-secteurs, comme la logistique complète, le transport maritime intelligent, l'intégration des ports et des villes et la sécurité de la navigation.

