BEIJING, 16 novembre 2022 /CNW/ -- Des contrats pour 42 projets représentant un investissement total de 44,5 milliards de yuans ont été signés lors du Forum sur la promotion des investissements et la coopération Golden Autumn 2022 de Wuxi Xishan, qui s'est tenu le 12 novembre dans le district de Xishan, à Wuxi, dans la province du Jiangsu, dans l'est de la Chine.

La photo montre le Forum sur la promotion des investissements et la coopération Golden Autumn 2022 de Wuxi Xishan qui s’est tenu le 12 novembre dans le district de Xishan de la ville de Wuxi, dans la province du Jiangsu, dans l’est de la Chine. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Les ententes conclues concernent non seulement des projets touchant des domaines émergents comme la biomédecine, les circuits intégrés (CI), les nouvelles énergies et les nouveaux matériaux, mais également un certain nombre de projets d'administration principale, des projets de recherche, de développement et de fabrication haut de gamme, ainsi que des projets de coopération stratégique en collaboration avec des fonds et des institutions.

Une fois en exploitation, ces projets devraient fournir un soutien solide permettant à Xishan de devenir un district modèle de développement de grande qualité.

Afin de promouvoir davantage un développement économique de haute qualité, Xishan a lancé 21 campagnes de promotion des investissements depuis septembre. Le Forum sur la promotion des investissements et la coopération Golden Autumn 2022 de Wuxi Xishan est l'un des événements de cette série.

Au cours du forum, Xishan a dévoilé une mesure incitative qui précise que les intermédiaires, les gens de tous les milieux, les institutions de groupe et les entreprises qui aident Xishan à lancer des projets industriels majeurs, des projets de science-technologie et des projets de développement des talents se verront accorder des récompenses en capital. La prime incitative maximale pour un seul projet peut atteindre cinq millions de yuans. En adoptant cette mesure, Xishan entend élargir les canaux d'investissement, approfondir l'ouverture et optimiser davantage l'environnement commercial.

Le forum a également vu naître une coopération stratégique entre les parcs industriels de CI, d'équipements intelligents, d'information photoélectrique, de médecine de précision, de véhicules connectés à Internet et d'équipements CI de Xishan avec l'appui de six fonds et six institutions professionnelles.

Entre-temps, Xishan a établi un partenariat étroit avec bon nombre d'institutions professionnelles et de groupes de réflexion. Lors du forum qui s'est tenu samedi dernier, le titre « Xishan global investment attraction partner » a été décerné à une série d'institutions professionnelles, dont la société mondiale d'audit et de conseil PwC, principal conseiller immobilier mondial de Savills, et l'institut industriel de recherche sur les semi-conducteurs et l'électronique d'ICwise.

